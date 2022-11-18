مجلس الأعمال الأميركي: الإمارات وأميركا ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية مزدهرة

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، مساء أمس، الاحتفال الذي أقامه مجلس الأعمال الأميركي بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه في دبي، كذلك الاحتفاء بالتطور الإيجابي المستمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب مجلس الأعمال الأميركي عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يوليه سموه من دعم وتشجيع لمجالات التعاون الاقتصادي الإماراتية الأميركية، وما أسفر عنه ذلك من تحقيق تقدم كبير في هذا المضمار، بعلاقات تجارية واستثمارية مزدهرة تشهد المزيد من التطورات الإيجابية، بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في تهيئة المجال لمزيد من الشراكات البنّاءة بين مؤسسات القطاع الخاص في الدولتين.

وقدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم التهنئة لمجلس الأعمال الأميركي بهذه المناسبة، وقال سموه: تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة روابط صداقة وشراكة قوية شهدت تطوراً إيجابياً ومثمراً على مدار السنوات الماضية، في الوقت الذي تجد العديد من الشركات الأميركية في دبي البيئة المثالية التي يمكن من خلالها العبور إلى أسواق المنطقة والاستفادة مما تتيحه من فرص اقتصادية واعدة.

وأضاف سموه: نجحت دبي بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء نموذج اقتصادي فريد ورسخت مكانتها كمركز رئيس للأعمال في المنطقة، ونقطة الانطلاق لكل المؤسسات الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في أسواقها الناشئة سريعة النمو، فيما أسس سموه لبيئة اقتصادية ديناميكية متطورة عززت روابط دولة الإمارات ودبي بالأسواق العالمية، وكانت بمثابة محرك الدفع وراء شراكات اقتصادية استراتيجية مع مختلف دول العالم، حيث أسهمت تلك البيئة الاقتصادية المتطورة والمشجعة للإبداع والابتكار في جذب المؤسسات والاستثمارات العالمية في مختلف المجالات واستقطاب المواهب والخبرات المتميزة في شتى التخصصات المستقبلية من جميع أنحاء العالم.

وخلال الحفل، ألقى شون ميرفي، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، كلمة أعرب خلالها عن اعتزاز بلاده بروابط الصداقة والتعاون التي تجمعها بدولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً بدور الشركات الأميركية في توثيق تلك الروابط، والتي يقدر عددها بأكثر من 1500 شركة، فيما أقدمت العديد منها على تأسيس مقارها الإقليمية ومراكز الابتكار التابعة لها في دولة الإمارات.