انضمام أعضاء وشركاء جدد من 15 دولة إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي

دبي (الاتحاد)

أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي انضمام أعضاء جدد من التجار ووكلاء الشحن يمثلون أكثر من 15 بلدًا حول العالم، على هامش القمة العالمية للشحن في دبي التي استضافتها لأول مرة شركة «دي بي ورلد».

تسهيل حركة التجارة

ويهدف الجواز اللوجستي العالمي وهي مبادرة عالمية تقودها دبي إلى زيادة الفرص التجارية وتسهيل تدفق حركة التجارة حول العالم، وخفض التكلفة واختصار الوقت في الخدمات اللوجستية، كذلك فتح آفاق الوصول إلى الفرص الجديدة في الأسواق للأعضاء.

وتخلل جدول أعمال القمة العالمية للشحن جلسة مغلقة نظمتها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي افتتحها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، نائب رئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، وسلطان أحمد بن سليّم، نائب رئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، حيث جمعت الجلسة نخبة من الخبراء والمسؤولين في قطاعي التجارة والشحن لمناقشة أكبر مخاوفهم فيما يتعلق بسلاسل التوريد واستكشاف الفرص الواعدة مع فريق عمل البرنامج لإزالة الحواجز التجارية.

إزالة الحواجز التجارية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «رسخت دولة الإمارات دورها الريادي لتبقى في طليعة الدول التي تسهم في دعم المبادرات المبتكرة التي تعزز التجارة العالمية، وتتيح مبادرة الجواز اللوجستي العالمي إزالة الحواجز التجارية وفتح آفاقها متعددة الوسائط وتسهيل أعمالها للتجار».

وأكد سلطان أحمد بن سليّم على تمحور رؤية برنامج الجواز اللوجستي العالمي حول تعزيز نمو حركة التجارة في العالم عبر إيجاد الأدوات والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة أوجه القصور في سلاسل التوريد، بما يعزز تدفقها عبر خطوطها المعتادة. وشدد على دور البرنامج في تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الحلول المناسبة لتأمين ربط مراكز الأعمال بالجواز اللوجستي.