«الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك» تكرّم 19 مفتشاً في ميناء خالد

دبي (الاتحاد)

كرّمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 19 مفتشاً جمركياً متميزاً، من مركز جمارك ميناء خالد في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، خلال حفل أقيم بمقر الهيئة الاتحادية بدبي، بحضور أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسالم عبدالله الزمر مدير مركز جمارك ميناء خالد، وعدد من المديرين ورؤساء الأقسام والموظفين.

وجاء تنظيم الحفل تقديراً للجهود الاستثنائية التي يبذلها المفتشون في تعزيز المسيرة الرائدة للعمل الجمركي في الدولة، واحتفاء بإنجازاتهم المتميزة في حجم ونوعية الضبطيات من خلال عمليات الضبط والتي كان لها الأثر في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والاقتصاد من الأضرار الناتجة من عمليات التهريب.

وهنأ أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي في كلمة ألقاها خلال الحفل، المفتشين الجمركيين المكرمين، مؤكداً أنهم أسهموا بأدائهم المتميز وحرصهم على تقديم كل عمليات التفتيش وفق أعلى معايير الجودة والمهنية والكفاءة والشفافية في الارتقاء بمستوى العمل الجمركي في الدولة وتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع.

من جانبه أعرب محمد مير السراح مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، عن شكره وتقديره للمفتشين المكرمين على جهودهم المتميزة وإخلاصهم وتفانيهم في العمل.