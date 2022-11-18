«أبوظبي للتنمية» يشارك في اجتماع مجلس المستثمرين الأجانب بأوزبكستان

أبوظبي (الاتحاد)

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماع الأول لمجلس المستثمرين الأجانب في أوزبكستان، والذي عقد برئاسة فخامة شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وبحث المجلس سبل توفير التسهيلات لتشجيع الاستثمار في مجالات متنوعة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية في أوزبكستان، وحضر الاجتماع العديد من الجهات التنموية والمؤسسات المالية الدولية.

وفي كلمة له خلال أعمال الجلسة العامة الأولى للمجلس، أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أهمية العلاقات المشتركة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بفضل حرص قادتي البلدين على تنمية تلك العلاقات واستدامتها..

ولفت إلى أن دولة الإمارات وأوزباكستان تحرصان على تعزيز الاستثمار في مشاريع استراتيجية ضمن قطاعات حيوية تعود بالنفع على البلدين. وأعرب عن تقديره لحكومة أوزبكستان على جهودها في خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات.