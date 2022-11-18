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الاقتصادي

«أبوظبي العالمي» يوقع شراكات مع 3 بنوك لدعم نمو الأعمال

خلال توقيع الاتفاقية بين أبوظبي العالمي وبنك ويو (من المصدر)
19 نوفمبر 2022 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم سوق أبوظبي العالمي، شراكات مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك «ويو» لتسهيل تبادل المعارف حول أحدث التطورات في القطاع المصرفي ودعم نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتمكنيها من الوصول إلى خدمات مالية رئيسية.

جاءت هذه الاتفاقيات، خلال الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي المالي» الذي اختتم أعماله أمس، بالشراكة مع جهات اقتصادية رئيسية ومجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.

وتركز الشراكات مع مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني على تلبية احتياجات المؤسسات المالية الرئيسية في أبوظبي من خلال تزويد الشركات المسجلة والمرخصة في سوق أبوظبي العالمي بخدمات مصرفية تفضيلية.

 

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وبهدف رفع مستوى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ستوفر الاتفاقية الموقعة مع بنك «ويو» الذي قدم أول منصة مصرفية رقمية في المنطقة خاضعة لرقابة مصرف الإمارات المركزي، للشركات إمكانية تقديم طلبات سريعة وفرصة مميزة لفتح حساب خالٍ من الأموال مع إتاحة الفرصة للمستفيدين من تجربة مجانية لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى بطاقة خصم مجانية ودفتر شيكات، وبطاقات خصم افتراضية وخدمات فوترة، فضلا عن أسعار تنافسية لخدمات تحويل الأموال.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «نتطلع إلى الانعكاسات الإيجابية والمثمرة لهذه الشراكات على النمو طويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وخارجها.

وتعد هذه الاتفاقية امتدادا لالتزامنا المتواصل بترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للخدمات المالية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصادات حول العالم ومن بينها اقتصاد دولة الإمارات».

أبوظبي
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سوق أبوظبي العالمي
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بنك رأس الخيمة الوطني
أسبوع أبوظبي المالي
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