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سلطة تنظيم الخدمات المالية تنظم أول قمة للجهات التنظيمية

سلطة تنظيم الخدمات المالية تنظم أول قمة للجهات التنظيمية
19 نوفمبر 2022 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وخلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، النسخة الأولى من «قمة الجهات التنظيمية» حضوريًا.

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وجمعت القمة جهات تنظيمية من منطقة الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية. وناقش المجتمعون في الجلسة الختامية عنوانين رئيسيين خلال أسبوع أبوظبي المالي، وهما: «الأجندة الدولية للاستدامة المالية» و«تنظيم الأصول الرقمية».

وهدفت القمة إلى تعزيز مستوى الشراكة والتعاون بخصوص تنظيم الخدمات المالية مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي. حيث يساهم التعاون على المستوى العالمي في دعم اتساق المعايير الدولية ولمعالجة الثغرات التنظيمية لدى الجهات القضائية في الأسواق المالية، التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالأسواق المالية والمستثمرين.

أبوظبي
الإمارات
تنظيم الخدمات المالية
الخدمات المالية
سوق أبوظبي العالمي
أسبوع أبوظبي المالي
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