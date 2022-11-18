«الإمارات للألمنيوم» و«إيتوشو» اليابانية توقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية مع شركة إيتوشو اليابانية لدراسة المشاريع المشتركة المحتملة في دولة الإمارات والتي ستساهم في دعم أهداف استراتيجية «مشروع 300 مليار» للنمو الصناعي في الدولة.

تعود علاقة التعاون بين الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة إيتوشو إلى أكثر من عشرين عاماً، حيث تعمل الشركة اليابانية على تسويق معدن الإمارات العالمية للألمنيوم للعملاء في اليابان والشركات اليابانية العاملة في الخارج.

واتفقت الشركتان على دراسة توسيع هذا التعاون للاستفادة من القدرات الصناعية للشركتين واستغلال فرص تعزيز العمليات الحالية للإمارات العالمية للألمنيوم في دولة الإمارات.