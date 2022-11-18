اقتصاد عُمان ينطلق نحو رحلة جديدة من النمو والانتعاش

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ينطلق اقتصاد سلطنة عُمان نحو رحلة جديدة من الانتعاش والنمو المستدام، الذي تبرز ملامحه في المؤشرات الاقتصادية الأخيرة كافة، على صعيد نمو الناتج الإجمالي وانخفاض الدين العام وتحقيق فائض مالي بعد عشر سنوات من العجز المالي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية.

ورسمت مؤسسات مالية دولية عدة، خلال الأشهر الماضية، آفاقاً واعدة للاقتصاد العُماني، عكست الثقة الكبيرة التي تحظى بها السلطنة لدى هذه المؤسسات، وما تتمتع به من مقومات متنوعة تقودها إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي.

انتعاش النمو

وفي أحدث تقرير صدر في مطلع نوفمبر الجاري حول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي توقع البنك الدولي، أن يواصل الاقتصاد انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق.

وتوقع البنك الدولي أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.2% في 2023 - 2024، وأن يتحول العجز الكلي في المالية العامة إلى فائضٍ يبلغ حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 - وهو أول فائض منذ ما يقارب عقداً من الزمان - مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل، ومن المتوقع أيضاً أن يعود الميزان الخارجي إلى تسجيل فائض على خلفية ارتفاع عائدات النفط وانتعاش الصادرات غير النفطية.

التعافي الاقتصادي

وتوقع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنسبة 4.3% في عام 2022، حيث إن ارتفاع أسعار النفط وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية تدعم التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة «كورونا». وتوقع الصندوق أن تسجل سلطنة عُمان فوائض مالية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع عائدات النفط والانضباط المالي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مرجحاً أن تنخفض ديون الحكومة المركزية إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 62.9% العام الماضي، فيما أشارت تقديرات الصندوق إلى أن التضخم سيصل في المتوسط إلى 3% في عام 2022، مقابل 3.7% في توقعات يونيو.

وأوضح الصندوق أنه في حين لا يزال الاقتصاد العُماني يعتمد بشكل أساسي على عائدات الهيدروكربونات تتزايد خطط التنويع في قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتجددة.

زخم متزايد

ووفقاً لتقرير بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع سلطنة عُمان في الفترة من 20 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2022، يكتسب تعافي الاقتصاد العُماني زخماً متزايداً، بعد أن ساهمت الجهود القوية المبذولة لاحتواء آثار جائحة «كوفيد - 19»، في تسريع تعافى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ليسجل 3% في عام 2021 مقابل -3.2% في عام 2020، ويُتوقع أن يصل إلى 4.3% في عام 2022 مدعوماً بزيادة إنتاج الهيدروكربونات، واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني. وقالت البعثة، إنه حتى الآن تم احتواء التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين، مما يعكس جزئياً الأسعار المحددة والسقوفات المفروضة على بعض أسعار الوقود، ومن المتوقع أن يساهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع متوسط التضخم إلى 3% في عام 2022، لافتاً إلى أن التداعيات المباشرة من الحرب في أوكرانيا ظلّت محدودة على الاقتصاد العُماني.

أرصدة خارجية

ووفقاً للتقرير سجلت الأرصدة المالية والخارجية تحسنا كبيراً بفضل ارتفاع أسعار النفط وجهود الضبط المالي في إطار الخطة المالية متوسطة الأجل التي أقرتها السلطات، فيما ارتفع الرصيد الكلي للحكومة المركزية بمقدار 12.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي ليصل العجز إلى 3.2% عام 2021، وهو ما يُعزى أساساً إلى ارتفاع الإيرادات الهيدروكربونية وتقييد الإنفاق وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتوقع الصندوق تحقيق فوائض مالية وخارجية خلال عام 2022 وعلى المدى المتوسط، بالتزامن مع تراجع دين الحكومة المركزية إلى 62.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ويُتوقع انخفاضه إلى حوالي 44% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، لافتاً إلى مساهمة التنفيذ الدؤوب للخطة المالية متوسطة الأجل ومواصلة العمل على تعزيز أطر المالية العامة في تحسين الاستدامة المالية.

السلامة المالية

نوهت بعثة الصندوق بما حققه الجهاز المصرفي من أداء جيد نسبياً في مواجهة الصدمات الأخيرة، مدعوماً بالرقابة الحصيفة للبنك المركزي العُماني بالإضافة إلى كفاية الاحتياطيات، لافتاً إلى أن مؤشرات السلامة المالية تبدو قوية بفضل مراكمة رصيد كبير من الاحتياطيات الوقائية قبل الأزمة.

وأشار الصندوق إلى مواصلة الحكومة العمانية سعيها الحثيث نحو تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار «رؤية عُمان 2040»، بهدف تحقيق نمو قوي وغني بالوظائف ومستدام بقيادة القطاع الخاص لتوفير فرص للباحثين عن عمل وضمان تحسين الأوضاع المعيشية للأجيال المستقبلية، حيث تتضمن أهم الأولويات تعزيز مرونة سوق العمل، وزيادة نسب مشاركة الإناث في القوة العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، والمضي قدماً في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، والاستفادة من التحول الرقمي، ومواصلة العمل على تنفيذ المبادرات الخضراء.

وأوضحت البعثة أنه يمكن أن تشهد السلطنة تحسناً في الآفاق المتوقعة نتيجة تحقيق عوائد هيدروكربونية تفوق التوقعات والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار «رؤية عُمان 2040» وإنجاز حزمة من المشروعات الاستثمارية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين.

نظرة إيجابية

قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز، مؤخراً بتعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى «إيجابية» من «مستقرة»، مشيرة إلى أن أسعار النفط المرتفعة خففت من وضع ديون الدولة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقالت الوكالة: «إن احتمالية استمرار ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة المقبلة تمنح الحكومة وقتاً إضافياً للمضي قدماً في خطط الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد العُماني يعود إلى سياساتها التي مكنتها من جمع أصول احتياطية جديدة والشروع في تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع التنموية، والتي كانت بطيئة خلال فترة الوباء وقبل ذلك بسنوات».

وكشفت «موديز» عن أنّ احتمالية استمرار ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة المقبلة تمنح الحكومة وقتاً إضافياً للمضي قدماً في خطط الإصلاح المالي والاقتصادي. ومن المتوقع أن تمثل السيولة المتاحة لدى مسقط حائط صد ضد المخاطر المتعلقة بارتفاع الديون المشكوك في سدادها، وانتهاء فترات وانتهاء الحزم المالية التحفيزية المتعلقة بـ«الجائحة».

تصنيف «فيتش»

بدورها، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في شهر أغسطس الماضي، تصنيف سلطنة عُمان إلى bb مع نظرة مستقرة، فيما تم رفع تصنيف عُمان طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية (آي.دي.آر) إلى bb من bb-.

وبيّنت الوكالة أنّ رفع التصنيف يعكس تخفيف ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة، مفصحة عن أنّ وضع التمويل في عُمان أفضل حالاً مقارنة بالسنوات الماضية. وكذلك رفعت «فيتش» توقعاتها الإيجابية لانتعاش السياحة في سلطنة عُمان خلال العامين الحالي والمقبل مع ترجيح خبراء الوكالة لنمو أقوى للقطاع خلال فترة التوقعات متوسطة المدى بين عامي 2024 و2026

تدفقات الاستثمار

ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان بنهاية الربع الأول من عام 2022 بنسبة 19% ليبلغ 17 ملياراً و940 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، حيث بلغ نحو 15 ملياراً و70 مليون ريال عُماني.

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و870 مليون ريال عُماني. وأوضحت أن المملكة المتحدة جاءت في صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها 8 مليارات و495 مليوناً و700 ألف ريال عُماني، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليارين و666 مليوناً و500 ألف ريال عُماني، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و230 مليوناً و300 ألف ريال عُماني.

واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 11 ملياراً و807 ملايين و600 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2022م محققاً نموّاً بنسبة 21.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بحجم استثمارات بلغت قيمتها ملياراً و600 مليوناً و100 ألف ريال عُماني مسجلاً انخفاضاً بنحو 5.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، ثم قطاع الوساطة المالية بقيمة مليار و458 مليوناً و200 ألف ريال عُماني.