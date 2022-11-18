«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر

دبي (الاتحاد) تشهد طيران الإمارات طفرةً في حركة السفر، للمغادرين والقادمين والعابرين (الترانزيت) من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل، حسبما أفادت الناقلة في بيان اليوم. ويزداد الإقبال على السفر بفضل ارتفاع أعداد الزوار القادمين إلى دبي مع اعتدال الجو، وعطلة عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات وموسم عطلات نهاية العام، بالإضافة إلى سلسلة الأحداث والمناسبات الرياضية والترفيهية التي تُنظّم في الدولة. وتنصح طيران الإمارات عملاءها بالوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتعددة التي توفر لهم سفراً سلساً ومريحاً.وبدأت حركة القادمين على رحلات طيران الإمارات في الارتفاع، خصوصاً زوار الأحداث الشتوية الكثيرة في الدولة، مثل سباق الاتحاد للجائزة الكبرى «فورمولا 1»، وبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي ستستقبل 5500 رياضي من 32 دولة، بالإضافة إلى المسافرين الذين سيتابعون رحلاتهم إلى الدوحة لمشاهدة مباريات بطولة العالم لكرة القدم. كما يشهد اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة طلباً عالياً على السفر إلى الخارج، حيث يستمتع سكان الدولة بعطلة نهاية أسبوع طويلة.

وتتوقع طيران الإمارات بلوغ ذروة السفر الموسمية لموسم الأعياد اعتباراً من 16 ديسمبر فصاعداً. وبالإضافة إلى ضرورة الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من مواعيد مغادرة الرحلات، يُنصح المسافرون أيضاً بالاستفادة من خيارات إنجاز إجراءات السفر رقمياً أو من المنزل وخدمات تسليم الأمتعة عند الوصول إلى المطار واستخدام البوابات الذكية.

تطبيق طيران الإمارات



تنصح طيران الإمارات المسافرين بتحميل تطبيقها على هواتفهم المحمولة لإبقاء جميع تفاصيل رحلاتهم في متناول أيديهم. ويمكن للمستخدمين تتبع أمتعتهم، بالإضافة إلى حجز الرحلات وتعديل المواعيد وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية والتخطيط المسبق للوجبات، وحجز خدمة السيارة مع سائق، ووضع قائمة مسبقاً بالأفلام المفضلة ومزامنتها على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice عند صعودهم إلى الطائرة.

الإجراءات عبر الإنترنت

يمكن للمسافرين إنهاء إجراءاتهم عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من موعد الرحلة باستخدام خيار تسجيل الوصول عبر الإنترنت على http://www.emirates.com. كما يمكنهم أيضاً اختيار المقعد والوجبة، والاستفادة من خيارات الترقية في اللحظة الأخيرة، وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية. وتسليم الأمتعة على كاونتر خاص عند الوصول إلى المطار.

ويستطيع المسافرون من عجمان والإمارات الشمالية إنجاز إجراءات السفر على مدار الساعة في محطة حافلات عجمان المركزية وحتى 4 ساعات من مغادرة الرحلة، وتقديم المستندات الصحية وتسجيل الأمتعة واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة. وبعد ذلك شراء تذكرة حافلة بـ20 درهماً والتوجه مباشرةً إلى المبنى 3 الخاص بطيران الإمارات علماً بأن خدمة الحافلات منتظمة يومياً من الساعة 4 صباحاً حتى 11:30 ليلاً.

تسليم الأمتعة مبكراً والخدمة المنزلية

تقدم طيران الإمارات خياراً مريحاً، خصوصاً للعائلات، يتمثّل في تسليم الأمتعة في الليلة السابقة للسفر. ويمكن للمسافرين المغادرين من دبي إنجاز إجراءاتهم مبكراً وتسليم حقائبهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة من المغادرة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة أو تل أبيب، ثم الوصول إلى المطار والتوجه مباشرة إلى الهجرة والفحص الأمني.

ولتسهيل سفر العائلات بصحبة الأطفال، تقدم طيران الإمارات أيضاً خدمة إنجاز الإجراءات من المنزل في دبي والشارقة، والتي تنفذها «دوبز DUBZ»، حيث ينهي الوكلاء الإجراءات في منزل العميل أو الفندق أو المكتب ويأخذون الحقائب إلى المطار. يمكن حجز الخدمة ودفع الرسوم قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة. في حين تقدم هذه الخدمة مجاناً لركاب الدرجة الأولى.

أكشاك الخدمة الذاتية في المطار

أكشاك الخدمة الذاتية خيار سريع وسهل في المطار. ويمكن للمسافرين اتباع الخطوات على شاشة تعمل باللمس وإكمال عملية تسجيل الوصول أو تشغيلها من دون لمس باستخدام الهاتف المحمول، وعرض مسار الرحلة واختيار المقعد وإضافة رقم سكاي واردز طيران الإمارات. وهناك كاونتر خاص لتسليم أمتعة الذين ينهون إجراءات سفرهم عبر الإنترنت.

المسار البيومتري

النفق الذكي في المبنى 3 بمطار دبي الدولي هو الأول من نوعه في العالم لمراقبة جوازات السفر، حيث يسير الركاب ببساطة عبر نفق ويتم إنهاء إجراءاتهم من قبل سلطات الهجرة من دون تدخل بشري أو الحاجة إلى ختم جوازات السفر. ويحتاج الأمر إلى صورة سريعة عند إنهاء الإجراءات لتسجيل صورة رقمية للوجه. ويمكن للمسافرين إنهاء الإجراءات والدخول إلى صالة طيران الإمارات الخاصة في الكونكورس B، والصعود إلى الطائرة عبر بوابات محددة عن طريق التعرف على الوجه أو باستخدام البطاقة.

البوابات الذكية

يتيح استخدام البوابات الذكية في المبنى 3، الخاص بطيران الإمارات، تسريع إجراءات الهجرة عند السفر والعودة. ويمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام جوازات السفر أو بطاقات الصعود إلى الطائرة أو بطاقات الهوية سارية المفعول. كما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو حاملي التأشيرة عند وصول الزائر بجواز السفر البيومتري استخدام البوابات الذكية أيضاً.