ارتفاع أسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة بفعل تراجع الدولار الأميركي، لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع متأثرة بمؤشرات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة في الطريق.
وبحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.16 بالمئة إلى 1763.65 دولار للأوقية متجها صوب خسارة أسبوعية بنحو 0.4 بالمئة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1765.60 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 21.12 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 984.48 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2020.19 دولار للأوقية. لكن جميع المعادن النفيسة تتجه صوب إنهاء الأسبوع على انخفاض.