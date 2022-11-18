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الاقتصادي

افتتاح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك

افتتاح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك
18 نوفمبر 2022 09:08

بدأت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك الجمعة على وقع استمرار الهجوم في أوكرانيا وتواصُل عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية.
وهذا أول اجتماع حضوري منذ العام 2018 لقادة الدول الأعضاء الـ21 الذين يُفترض أن تستمر محادثاتهم حتى السبت.

 


قبل بدء القمة مباشرة، أطلقت بيونج يانج صاروخا آخر يبدو أنه سقط في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان، وفقا لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وكان كيشيدا أثار الخميس مع الرئيس الصيني شي جينبينغ "مخاوفه الجدية" بشأن الوضع في بحر الصين الشرقي، حيث تشكو طوكيو بانتظام من نشاط بكين حول جزر سينكاكو.

 


وشدد الزعيم الصيني من جهته على أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ "ليست حديقة لأحد"، في تصريحات مكتوبة أدلى بها خلال قمة اقتصادية على هامش مؤتمر أبيك.

 

 

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المصدر: وكالات
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