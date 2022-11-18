النفط يصعد مع تراجع الدولار

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار، لكنها تتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية بفعل توقعات بعدم تخفيف وتيرة الرفع الحاد لأسعار الفائدة الأميركية وكذلك توقعات ضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام مع زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19.



وبحلول الساعة 01:30 صعدت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.8 بالمئة لتصل إلى 90.45 دولار للبرميل، لكنها لم تبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في أربعة أسابيع بلغته في الجلسة السابقة عند 89.53 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.34 دولار للبرميل، لكنها تماسكت قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع.





