«مصدر» تطور مشاريع طاقة متجددة في الأردن بقدرة 2 جيجاواط

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط. وقع مذكرة التفاهم كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة «مصدر، ومعالي الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف (COP27) بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أهمية مذكرة التفاهم التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتزامهما المشترك بترسيخ الاستدامة وتحقيق التقدم نحو الحياد المناخي.

وقال معاليه:«تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات التي تحقق المصالح المشتركة وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة، يسرنا إبرام مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تطوير مشاريع جديدة تسهم في دعم تحقيق أهداف الأردن الطموحة الخاصة بالطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة.

ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ (COP28) العام المقبل، ستواصل ‹مصدر› جهودها لدعم نشر مشاريع الطاقة المتجددة وتسريع الانتقال في قطاع الطاقة».

من جانبه، قال معالي الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن :«نؤمن في الأردن بأهمية العمل المشترك، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. ومن شأن هذه الشراكة التي تجمعنا مع أشقائنا في دولة الإمارات و«مصدر» أن تسهم في دعم جهود الأردن لتحقيق طموحاتها في مجال الاستدامة».

وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على استكشاف فرص التطوير والاستثمار في مشاريع للطاقة المتجددة في المملكة الأردنية الهاشمية تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 2 جيجاواط.