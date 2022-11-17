إشغال قياسي لفنادق بأبوظبي من زوار ومشاركي «الفورمولا 1» و«المونديال»

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد فنادق أبوظبي طلبا استثنائيا في الوقت الراهن من الزوار والسياح لتسجل إشغالا كاملا مع انطلاقة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 وقبيل انطلاق مونديال كأس العالم 2022.

وسجل سباق «الفورمولا 1» اقبالا لمدة تصل إلى عشرة أيام قبل انطلاقته الرسمية في 17 نوفمبر وبعد ختامه في 20 من نفس الشهر، حيث يصاحبه تدريبات قبل الحدث وفعاليات فنية وموسيقية مصاحبة للحدث تجذب العديد من الزوار. وخلال مونديال كأس العالم بقطر، تشهد أبوظبي حضور فرق هذا الحدث العالمي إلى أبوظبي لإجراء التدريبات قبل التوجه إلى الدوحة، إضافة إلى الجماهير التي تأتي للإقامة والسياحة في أبوظبي ودبي والذهاب لحضور المباريات ليوم واحد والعودة مرة أخرى.

المدن الترفيهية

يقول نادر حليم، المدير العام لمجموعة فنادق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، ووارنر براذرز أبوظبي، مجموعة كوريو من هيلتون، ودبل تري من هيلتون جزيرة ياس: «فنادقنا الثلاثة في جزيرة ياس، مستعدة لاستقبال الضيوف من مشجعي الفورمولا 1، حيث توفر فنادقنا تجربة تتجاوز الغرف والأجنحة المريحة الواقعة على مقربة من فعاليات البطولة الحماسية، وموقعاً استراتيجياً قريباً من المدن الترفيهية في جزيرة ياس حيث تُمنح تذاكر دخولها لجميع الضيوف المسجلين».

ويضيف «يقدم فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس فرصة تجربة أجهزة محاكاة سباقات الفورمولا 1 والتنافس على تذكرتي سفر من الاتحاد للطيران، وينضم طاقم الفندق إلى تلك الأجواء المبهجة بارتداء أزياء تحمل طابع السباق طوال نهاية الأسبوع».

ويؤكد حليم «تؤكد جزيرة ياس مكانتها المرموقة كوجهة راقية للتسلية والترفيه، فبوسع السياح والمقيمين كذلك الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات إلى جانب سباق الفورمولا 1 مثل المسرحية الموسيقية «الأسد الملك» ونهائيات BLAST العالمية 2022 ونهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 في أبوظبي، إضافة إلى العروض المقدمة من نخبة من مشاهير الفنانين العالميين قبل البطولة وخلالها وبعدها».

ويضيف «تشهد تلك الفعاليات طلبًا كبيرًا على شراء التذاكر ونتوقع أن يغتنم ضيوفنا تلك الفرصة لحضور الفعاليات والحفلات الفريدة وحجز إقاماتهم للتعرف على أبوظبي».

ويقول «إلى جانب تلك الفعاليات يقترب موسم الأعياد وبالتالي ستستفيد فنادقنا والفنادق الأخرى من جزيرة ياس من معدلات الإشغال المرتفعة خلال تلك الفترة».

ويؤكد حليم «تعدّ جزيرة ياس وجهة راقية متميزة للأعمال والتسلية والترفيه، وتضمّ عددًا من المدن الترفيهية العالمية ونخبة من أرقى الفنادق والمطاعم المرموقة كما اكتسبت مكانة متميزة كوجهة رياضية بفضل إقامة عدد من أكبر الفعاليات والبطولات مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وبطولة اتش اس بي سي أبوظبي للجولف 2023 وUFC 280 وغيرها».

ويقول «ترحب جزيرة ياس بالمواهب من مختلف الدول بما فيهم السائقون المشاركون في سباقات الفورمولا 1 من جميع أنحاء العالم والمتنافسون في نزالات UFC ونجوم ومشاهير بوليوود والفنانون والموسيقيون العالميون».

ويؤكد حليم: «لا تقتصر ميزة تلك الفعاليات العالمية على الفنادق في جزيرة ياس، فهي تعود بالنفع على مختلف الجهات الأخرى كالمطاعم والمقاهي بفضل ارتفاع أعداد زوار الجزيرة والتعريف بها على نطاق أوسع».

طلب مرتفع

وفي السياق نفسه، يقول راضي علي باز مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفوتيل» أبوظبي الكورنيش»: يوجد طلب استثنائي على الفنادق بأبوظبي من الزوار والمشاركين في سباق «الفورمولا 1» في دورته الحالية حيث من المتوقع أن يفوق الطلب في الدورة الحالية الدورات السابقة».

ويضيف: «ارتفعت معدلات الإشغال بفنادق أبوظبي بشكل كبير في وقت شهدت أسعار الغرف زيادة بسبب ارتفاع الطلب ما يدعم أداء القطاع الفندقي خلال هذه الفترة».

ويشير راضي إلى أن الطلب من الزوار والمشاركين على سباق «الفورمولا 1» لا يقتصر فقط على أيام السباق بل إن الطلب بدأ قبل السباق بثلاثة أيام من خلال التدريبات قبل السباق والفعاليات ويستمر إلى ما بعد السباق ما يرفع الطلب بشكل كبير على الفنادق لمدة تصل إلى عشرة أيام».

وحول تأثير مونديال كأس العالم 2022، يقول راضي: بدأت الحجوزات تتدفق في الوقت الحالي إلى أبوظبي، فإلى جانب تأثيره الإيجابي على إشغال الغرف فإن المطاعم والمقاهي ستحظى بنصيب كبير من خلال عرضها مباريات «المونديال» بشاشات كبيرة للزوار والسياح ما يشكل مصدر إضافي للدخل بالنسبة للفنادق.

ويقول علي باز: «يرفع مونديال كأس العالم وسباق الفورمولا 1 والفعاليات والأحداث الأخرى التي تحصل حاليا في أبوظبي معدل إشغال الفندق أكثر من 90% حتى نهاية فترة المونديال».

ويشير «نشهد طفرة سياحية ومعدلات إشغال ممتازة وأسعاراً مميزة تستفيد منها الفنادق وفي نفس الوقت مقبولة للسياح والزوار».

توافد عدد كبير من المسافرين

وتقول أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: تشهد فنادقنا إشغالا كاملا في الإمارات في الوقت الراهن حتى نهاية العام بسبب الفعاليات الرياضية العالمية من الفورمولا 1 بأبوظبي والفرق القادمة للتدريب والمشجعين لكأس العالم.

وتضيف: مع اقتراب فعاليات كأس العالم نتوقع توافد عدد كبير من المسافرين للإقامة في الإمارات حيث من الممكن أن يقيم المسافرون لفترات أطول لاستكشاف الدولة سياحيا قبل بدء المباريات أو بعدها.

وتشير حرب إلى الطلب الكبير الذي تشهده فنادق روتانا في أبوظبي حاليا نتيجة لانطلاق سباق الفورمولا 1 والفعاليات المصاحبة له.

وحول أهم الأسواق السياحية التي تستقطبها أبوظبي في الوقت الراهن، تقول حرب: نشهد إقبالاً من دول الخليج وأوروبا مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى روسيا.

حراك سياحي كبير

يقول علاء العلي رئيس شركة «نيرفانا» للسفر والسياحة: نشهد حراكاً سياحياً كبيراً مع اعتدال الطقس والفعاليات والأحداث المتنوعة على رأسها الرياضية مثل الفورمولا 1 و«مونديال كأس العالم».

وتوقع العلي نمو الطلب السياحي في أبوظبي %20 في الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويستكمل: مع انطلاقة سباق الفورمولا 1 سوف نشهد إقبالاً كبيراً من الأسواق الأوروبية والأمريكية والروسية بشكل رئيسي في وقت نشهد اقبالا كبيرا من أسواق جديدة غير تقليدية مثل الأرجنتين والبرازيل مع قرب انطلاق مونديال كأس العالم. ويشير العلي إلى أن معدلات إشغال الفنادق تفوق %90 في الوقت الراهن».