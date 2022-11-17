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«عايدة كوزما» تدشن الموسم السياحي الجديد في «دبي هاربر»

«عايدة كوزما» تدشن الموسم السياحي الجديد في «دبي هاربر»
18 نوفمبر 2022 01:20

دبي (الاتحاد) 

أعلن «دبي هاربر»، الواجهة البحرية الاستثنائية، اليوم عن استقبال أولى رحلاته السياحية البحرية للموسم الجديد 2022/2023، حيث حطت سفينة «عايدة كوزما» (AIDAcosma) رحالها في الواجهة البحرية قادمة من ألمانيا في أولى رحلاتها على الإطلاق. وتعتبر «عايدة كوزما» أول سفينة رحلات بحرية من نوعها في العالم، فهي تعمل بالغاز الطبيعي المسال (LNG)، وتستوعب على متنها نحو 5.500 راكب.

 

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واحتفاءً بهذه المناسبة، سيقوم الفريق الإداري لمحطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية وعدد من ممثلي المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص بتبادل الدروع التذكارية مع ربّان السفينة، في إحياء للتقليد البحري المتبع عند رسوّ السفن للمرة الأولى في ميناء جديد. ومن المتوقع أن تستقبل «محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية» أكثر من 300 ألف مسافر خلال هذا الموسم، مسجلة بذلك نمواً لافتاً في قطاع الرحلات البحرية.
وتضم السفينة، التي تديرها شركة «عايدة كروزس» (AIDA Cruises) 20 طابقاً مخصصاً للركاب تحتوي على 2.600 غرفة فاخرة، وتعتبر واحدة من أكبر سفن الرحلات البحرية ضمن أسطول شركة «عايدة».

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