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الاتحاد للطيران تستقبل 1.5 مليون مسافر خلال عطلة الشتاء

الاتحاد للطيران تستقبل 1.5 مليون مسافر خلال عطلة الشتاء
18 نوفمبر 2022 01:20

أبوظبي (وام) 

تتطلع الاتحاد للطيران إلى استقبال أكثر من 1.5 مليون مسافر في مطار أبوظبي الدولي لقضاء عطلة الشتاء وحضور العديد من الفعاليات المتميزة التي تقام في أبوظبي.
وقال شعيب النجار، مدير عام العمليات في الاتحاد للطيران: «لن يكون هناك أفضل من هذا الوقت لزيارة أبوظبي، حيث بدأت بفعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى، فضلاً عن مناطق الجذب السياحي التي يمكن الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء.

 

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كما سيتوافد مشجعو كرة القدم من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة قبل الحدث الكروي الأكثر إثارة لهذا العام. وبالتالي تستعد الاتحاد للطيران وشركاؤها لاستقبال 1.5 مليون ضيف متوقع خلال الأسابيع الستة المقبلة».
وأضاف: يحظى الزوار المسافرون مع الاتحاد للطيران بتجربة سفر مذهلة منذ لحظة إقلاع الطائرة مع الخدمة العالية التي يوفرها طاقم الاتحاد للضيافة الجوية الحائز على الجوائز العالمية.
ويمكن للضيوف المسافرين على متن الاتحاد للطيران أن يحظوا براحة تامة مع الخدمات التي تقدمها الشركة، مثل الخدمة الذاتية لتسليم الأمتعة، والتي توفر تجربة إتمام إجراءات السفر في أسرع وقت ويمكن أن تستوعب عدداً أكبر من الضيوف الذين سيتمكنون من تفادي طوابير الانتظار الطويلة.
ويمكن للضيوف بعد إتمام إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني، التوجه إلى منافذ الخدمة الذاتية لطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقتين.

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