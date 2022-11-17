وزير الاقتصاد يبحث الفرص الاستثمارية المشتركة مع دول الكاريبي

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال زيارته معرض هافانا الدولي 2022، بجمهورية كوبا، استكشاف فرص التعاون وإقامة شراكات اقتصادية جديدة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكاريبي في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، ومن أهمها الطاقة والتصنيع والسياحة والزراعة والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والصحة.

وبحث معاليه مع مجموعة من وزراء دول منطقة الكاريبي، آليات تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، والاتفاق على خطط عمل وبرامج جديدة تسهم في زيادة التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين دولة الإمارات ودول الكاريبي خلال السنوات القادمة.

فرص متنوعة

وقال معالي ابن طوق: «إن دول الكاريبي تمثل وجهة واعدة للاستثمار والتجارة، وتمتلك فرصاً اقتصادية متنوعة، ومن هذا المنطلق تحرص دولة الإمارات على تطوير مسارات الشراكة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكاريبي، وتنمية الأعمال التجارية والاستثمارية المتبادلة، بما يخدم المسيرة التنموية للجانبين».

وأضاف ابن طوق، أن الزيارة ساهمت في إطلاع مجتمع الأعمال الكاريبي على عدد من المبادرات الاقتصادية، التي أطلقتها دولة الإمارات مؤخراً في إطار رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل، ومن أبرزها مشاريع الخمسين الاستراتيجية مثل مبادرة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، وبرنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى التطوير الشامل في منظومة التشريعات الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

ووجه معاليه الدعوة إلى مجتمع الأعمال الكاريبي للاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، ولا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والعقارات والطاقة والطاقة المتجددة، والأنشطة المالية، والتأمين والسياحة.

من جهته، أكد الدكتور بدر عبدالله المطروشي، سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوبا تمتد لسنوات عديدة، وتتسم بالتميز والتعاون المشترك في شتى المجالات.

وفي إطار الزيارة، عقد معالي ابن طوق مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الحكومة الكوبية، من أبرزهم معالي بيتسي دياز، وزيرة التجارة الداخلية، ومعالي أليخاردو فرنانديز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي رودريغو مالميركا، وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، وممثلين عن قطاع الأعمال في كوبا، حيث تضمنت هذه اللقاءات بحث سبل استكشاف الفرص الاقتصادية الجديدة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة بين البلدين الصديقين.

التبادل التجاري

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومجموعة دول الكاريبي نحو 422 مليون درهم خلال عام 2021، فيما بلغ إجمالي حجم الصادرات الإماراتية الوطنية غير النفطية لأسواق منطقة الكاريبي نحو 90 مليون درهم.

ووصل إجمالي إعادة التصدير الإماراتي إلى دول الكاريبي إلى 174 مليون درهم خلال عام 2021، بنسبة نمو 2%، مقارنة بعام 2020، وشهدت الواردات الإماراتية من الدول الكاريبية نمواً بنسبة 29%، لتصل إلى 158 مليون درهم خلال عام 2021، مقارنة بعام 2020.