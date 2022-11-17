ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند يبحث الفرص الاستثمارية

الشارقة (الاتحاد)

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، «ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند»، بالتعاون مع القنصلية العامة للهند في الدولة، لاستكشاف سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشارقة والهند، خاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية الرئيسة ذات الأولوية، حيث تم تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.

وارتكزت المحاور التي تناولتها الندوة على تواصل اهتمام الهند باقتصاد الشارقة المتنوع، امتداداً لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في فبراير الماضي في 2022، واستهدفت النقاشات التعريف بالفرص الاقتصادية الواعدة في الشارقة في عدد من القطاعات الحيوية.