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الاقتصادي

«دبي للسلع المتعددة» يختتم جولته الترويجية في فرنسا

مشاركون في الجولة (من المصدر)
18 نوفمبر 2022 01:20

دبي (الاتحاد) 

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة بنجاح زيارته الرسمية الأولى إلى فرنسا ضمن سلسلة فعاليته الترويجية الرائدة «وُجد من أجل التجارة»، وسلسلة من الجلسات النقاشية التجارية الدولية، بهدف توسيع التعاون مع مجتمع الأعمال في باريس وليون، بما يدعم خريطة الطريق الطموحة للشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية «2020 - 2030».

 

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وشهدت الجولة الترويجية في باريس والمحادثات التجارية في ليون فتح قنوات التواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة والشركات الفرنسية التي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات. وجرى استكشاف سبل التعاون المشترك بين الطرفين وإمكانية توسيع الشركات حضورها الدولي عبر الإمارة ومركز دبي للسلع المتعددة. واستعرضت المناقشات المجموعة الواسعة من الفرص التي تقدمها دبي والاستفادة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي وجاذبيتها التجارية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة الأسرع نمواً والأكثر ارتباطاً في العالم.
وقالت هند العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية: «نحتفي بتاريخ غني من التعاون والنجاح المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا عبر قطاعات مختلفة ابتداءً بالفنون والثقافة ووصولاً إلى الأعمال والتجارة. نثمّن الدعم غير المسبوق الذي يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة لمساعدة الشركات على توسيع عملياتها عبر دبي وفتح مجالات التعاون مع العالم مما يعزز بدوره مكانة دبي ودولة الإمارات بصفتها مركزاً رائداً للتجارة العالمية، وشهد العام 2021 معدلات زيادة قياسية للتبادل التجاري بين البلدين، وهناك رغبة قوية وإمكانية عالية لزيادة نمو العلاقات التجارية الثنائية على مدى السنوات القادمة».

دبي
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مركز دبي للسلع المتعددة
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