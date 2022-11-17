«أدنوك للإمداد» تستحوذ على «زاخر مارين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن إتمام صفقة استحواذها على شركة «زاخر مارين إنترناشيونال» (زد إم آي) الشركة المالكة والمشغلة لسفن دعم العمليات البحرية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي تملك أكبر أسطول في العالم لمنصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع والحركة. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.

وتم الإعلان عن إتمام الاستحواذ خلال حفل أُقيم على متن منصة «سينتينيل» البحرية التابعة لشركة «زاخر مارين انترناشونال». يضيف الاستحواذ 24 منصة إسناد بحرية و38 سفينة للدعم ويعزز خدمات الشركة بقطاع النفط والغاز ويسهم هذا الاستحواذ في تعزيز وجود «أدنوك للإمداد والخدمات» على المستوى الإقليمي، ويخلق فرصاً جديدة للتوسع مع شريك رائد في مجال دعم العمليات البحرية، كما يمكن الشركة من توسيع نطاق خدماتها لتشمل كافة الأصول الحيوية اللازمة لدعم العمليات البحرية، بما في ذلك أول مشروع للطاقة المتجددة تنفذه «زاخر مارين إنترناشيونال» في الصين. وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «يأتي هذا الاستحواذ كجزء من استراتيجية (أدنوك للإمداد والخدمات) للنمو، وضمن سعيها المستمر لتوسعة نطاق الخدمات التي تقدمها لعملائها». وأضاف: «تساعد هذه الخطوة في خلق مصادر جديدة للإيرادات، عبر الاستفادة من سجل (زاخر مارين إنترناشيونال) الحافل بالتميز التشغيلي، والتزامها بأفضل معايير الصحة السلامة والبيئة. وستسهم إضافة هذه الأصول والخبرات في فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الشركة على المستويين المحلي والدولي، وتوسعة نطاق خدماتها المتكاملة المتميزة على مستوى قطاع الشحن والخدمات البحرية».ويعكس الاستحواذ على شركة «زاخر مارين إنترناشيونال» مساعي «أدنوك» المستمرة لتنفيذ برنامجها الاستراتيجي لخلق القيمة وتحقيق النمو المستدام.من جانبه، قال علي العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «زاخر مارين إنترناشونال»: «أولاً وقبل كل شيء، نحن شركة إماراتية، ولقد عملنا مع أدنوك على مدى عقود لتحقيق قيمة وطنية مضافة، ومن الجدير بالذكر أننا نغطي معاً كامل سلسلة القيمة ضمن قطاع الخدمات البترولية البحرية».

وبعد إتمام هذا الاستحواذ، أصبحت «أدنوك للإمداد والخدمات» مالكةً للأسطول الأكثر تنوعاً على مستوى الشرق الأوسط والذي يضم أكثر من 300 سفينة للشحن البحري والخدمات اللوجستية البحرية والخدمات البحرية.