وادي تكنولوجيا الغذاء يوقع مذكرة تفاهم مع «تريدلنج»

دبي (الاتحاد)

أبرم وادي تكنولوجيا الغذاء، المشروع الذي تطوره مجموعة وصل لإدارة الأصول، والمبادرة الحكومية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2021 لزيادة إنتاج الغذاء في الدولة بمعدل ثلاثة أضعاف، مذكرة تفاهم مع «تريدلينج»، السوق الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يركز على تطوير التبادل بين الشركات. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق العديد من الفوائد للطرفين، إضافة إلى تعزيز التعامل بين الشركات في عمليات البيع والشراء.

ووقّع الاتفاقية كل من أحمد الشيباني، مدير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلينج، في مركز وصل لتجربة العملاء بحضور عدد من كبار المسؤولين لدى الطرفين.