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الاقتصادي

«مبادلة» تستحوذ على حصة بأول بورصة لتداول أرصدة الكربون

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
18 نوفمبر 2022 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

استحوذت شركة مبادلة للاستثمار، «مبادلة»، على حصة استراتيجية في شركة «AirCarbon Exchange ACX»، المنصة العالمية الرائدة في قطاع السوق الطوعي لتداول الكربون، والتي تتخذ من Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، مقراً لها. ويأتي إبرام هذه الصفقة دعماً لتدشين «AirCarbon Exchange ACX»، أول بورصة منظمة بالكامل لتجارة الكربون، وتأسيس غرفة مقاصة لتداول الكربون في سوق أبوظبي العالمي.

 

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وتعد «AirCarbon Exchange ACX» بورصة سلع بيئية عالمية توظف تقنية «البلوك تشين» لإنشاء أرصدة كربونية للتداول الفوري عبر ترميز الأصول الافتراضية، كما ستوفر في مرحلة مقبلة خدمة تداول عقود أرصدة الكربون الآجلة كمشتقات سلع. وسيتم حفظ جميع الرموز الرقمية لدى غرفة المقاصة وتسويتها مباشرة باستخدام العقود الذكية لـ«البلوك تشين». وجاء هذا الإعلان خلال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي المالي الذي تستضيفه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2022، بالشراكة مع الجهات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي ومجموعة من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية. ويشكل الحدث الذي يستمر لمدة أسبوع منصة لمحادثات معمقة حول القطاع المالي المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واتجاهات الصناعة والتطورات والابتكارات التي تشمل الأسواق المالية والخدمات المصرفية العالمية.
شهد توقيع الاتفاقية، أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة. ووقع الاتفاقية نيابةً عن مبادلة، بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية في مبادلة، وظاهر بن ظاهر، رئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وتوماس ماكماهون، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس في «AirCarbon Exchange ACX».

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