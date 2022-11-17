محمد الشرفاء: استراتيجية اقتصادية جديدة لأبوظبي قريباً

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن أبوظبي ستكشف قريباً عن استراتيجية اقتصادية جديدة، تركز على دمج العناصر الخضراء والدائرية لدفع النمو والتنويع بطريقة مسؤولة ومحسوبة.

وأوضح الشرفاء، في كلمة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي أمس، أن الاستراتيجية الصناعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تستند أيضاً إلى المبادئ نفسها.

ولفت إلى أن الاقتصادات الدائرية، مفهوم تطوير وتوليد للنمو الاقتصادي الذي يركز على ترميم واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والقضاء على النفايات والمواد السامة من خلال التصنيع الذكي للمواد الخام والمنتجات والأنظمة ونماذج الأعمال،

وينضم إليها الهدف المشترك المتمثل في التوفيق بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال: نحن بحاجة إلى مزج كلا المفهومين، بناءً على مبادئ تنظيمية مناسبة.

وأضاف: هناك ممارسات مترابطة تعمل على تحقيق التوازن الإيجابي بين الأهداف البيئية والاجتماعية وأهداف الأعمال والاقتصاد لصالح الطبيعة والمواطنين والمؤسسات التجارية في كل مكان.

وأكد أن الاقتصاد الأخضر هو الحل المنطقي للقرن الحادي والعشرين وهو أمر حتمي؛ نظراً لنهجه «الموجه نحو الناس والطبيعة» التي تركز على مبادئ الرفاهية والحكم الرشيد وكفاءة الطاقة والتنمية منخفضة الكربون والقضاء على الفقر.

وقال إن الاقتصادات الخضراء، تقوم على الترابط الحيوي بين القطاعين العام والخاص، في شراكة من أجل التأثير على السياسة العامة، والإجراءات المطلوبة لتحقيق الاستدامة.

وأضاف: مع التغيير المطالب والارتقاء بالنظم الاجتماعية والاقتصادية، تأتي وتيرة التغيير التكنولوجي والابتكار، وخلق فرص جديدة، الأمر الذي زاد الترابط بين البلدان وتكامل الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

وقال: أصبح التدفق السريع العابر للحدود للسلع والخدمات والأفراد والتمويل الآن أكثر من أي وقت مضى، يشكل اختباراً لفعالية وقدرة الأطر التنظيمية المحلية.

وأضاف: نشجع الكيانات العامة والشركات الخاصة على تسريع تعاونها مع جميع أصحاب المصلحة نحو أطر تنظيمية تقدمية، لتسهيل ودعم تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات.

وقال: يعد الانتقال إلى حالة الاقتصاد الأخضر ضرورياً للشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتكون قادرة على المساهمة حقًا في النتيجة النهائية العالمية.

وأستكمل: إننا هنا لنقول للقطاع الخاص، إن الحكومة على المستويين المحلي والاتحادي موجودة لدعم وتسهيل مساعيك.