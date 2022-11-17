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الاقتصادي

تخريج دفعة جديدة من «برنامج تطوير الكوادر الوطنية»

تخريج دفعة جديدة من «برنامج تطوير الكوادر الوطنية»
18 نوفمبر 2022 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع التعليمية لسوق أبوظبي العالمي، «أجندة التوظيف الوطنية» مع هيئة الموارد البشرية، بالتزامن مع حفل تخريج دفعة جديدة من «برنامج تطوير الكوادر الوطنية»، تضم أكثر من 300 خريج من البرنامج الذين أتموا بنجاح برنامج شهادة «مراجعة ما قبل التدقيق»، و«برنامج المصرفيين»، وبرنامج «نافس» وبرنامج مكافحة غسيل الأموال.

 

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ويتم الآن تعيين الخريجين كموظفين بدوام كامل في البنوك الإماراتية الرائدة، ومن بينها بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري، إضافة إلى شركات التدقيق العالمية كشركة «كي بي أم جي». وجاء هذا الإعلان، خلال الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي المالي» الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2022، بالشراكة مع جهات اقتصادية رئيسية ومجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية. 

الكوادر الوطنية
الإمارات
الكوادر الإماراتية
الكوادر المواطنة
برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية
هيئة الموارد البشرية
سوق أبوظبي العالمي
أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
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