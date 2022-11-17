«أبوظبي العالمي» يوقع اتفاقية مع «راك سبيس»

أبوظبي (وام)

أبرم سوق أبوظبي العالمي، اتفاقية شراكة مع «راك سبيس للتكنولوجيا» المدرجة في بورصة ناسداك، بهدف التعاون في عدد من المبادرات التقنية الاستراتيجية.

وباعتبارها مزوداً عالمياً رائداً في مجالات الحلول التقنية الشاملة القائمة على السحابات المتعددة والاستشارات التقنية والخدمات المدارة، ستوفر شركة «راك سبيس للتكنولوجيا» دعماً غير محدود لسوق أبوظبي العالمي في رحلة تحوله الرقمي بالاستفادة من برمجيات الحوسبة السحابية لتطوير منصة بيانات شاملة للأعمال، الأمر الذي سيتيح للسوق خفض التكاليف، بالإضافة إلى تسريع عمليات تكنولوجيا المعلومات وامتلاك تقنيات حديثة وآمنة تعزز قدراته على توفير خدمات محسنّة للأعمال.