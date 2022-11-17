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الاقتصادي

أسبوع أبوظبي المالي يستضيف قمّة التمويل المستدام

أسبوع أبوظبي المالي يستضيف قمّة التمويل المستدام
18 نوفمبر 2022 01:20

أبوظبي (الاتحاد) 

شهد أسبوع أبوظبي المالي الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي، تنظيم النسخة الأولى من قمّة التمويل المستدام (R.A.C.E) التي تتناول المحاور الرئيسية والفعلية للاستدامة في قطاع التمويل، وهي: التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل. وتم تنظيم القمة بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».

 

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وركزت القمة على معالجة مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها تمويل جهود تحقيق الحياد الكربوني، وصياغة الأطر التنظيمية والقواعد الخاصة بالمناخ وأسواق رأس المال المستدامة، وغيرها من المواضيع التي شكلت محور الكلمات الرئيسية لمجموعة من المتحدثين البارزين، ومضمون لعدد من الجلسات الحوارية، كذلك استعرضت قمة التمويل المستدام النتائج والمناقشات الرئيسية التي شهدها مؤتمر وقمة المناخ (كوب 27) الذي عقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في وقت سابق من هذا الشهر، وبحثت في النتائج المرتقبة من مؤتمر وقمة (كوب 28) المقرر استضافتها في دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.
وبناءً على التحرك الإيجابي المتنامي من الشركات العالمية والحكومات والدول ضمن جهود استجابتها للقضايا الأكثر إلحاحاً، أضحت السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة تحظى بأولوية كبيرة على جداول الأعمال. وتماشياً مع المبادرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وضع سوق أبوظبي العالمي مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن أولويات استراتيجيته، حيث يلعب التمويل المستدام دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف الحفاظ على ازدهار اقتصاد دولة الإمارات وبيئتها للأجيال القادمة.

سوق أبوظبي المالي
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التمويل المستدام
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