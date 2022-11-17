رواد أعمال يبحثون توسعة أعمالهم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقع ثلاثة من رواد الأعمال المشاهير على مستوى العالم خطابات التزام لتأسيس أعمالهم التجارية الخاصة في إمارة أبوظبي. وقام كل من خبير التأمل ديباك تشوبرا، ونجم مانشستر يونايتد باتريس إيفرا، وأسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في فريق لوس أنجلوس ليكرز «ميتا وورلد بيس» بتوقيع هذه الخطابات خلال زيارتهم التي يقومون بها حالياً إلى دولة الإمارات كجزء من برنامج «آكسس أبوظبي» الذي تنظمه شركة مافن غلوبال آكسس بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف دعم نمو الأعمال في الإمارة.

وتم توقيع الخطابات خلال الفعالية الخاصة برواد الأعمال المشاهير التي نظمت على هامش أسبوع أبوظبي المالي بمشاركة رواد الأعمال الثلاثة إلى جانب «كيفن أوليري» الشخصية التلفزيونية الشهيرة، وسارة أموليو من شركة مافن غلوبال آكسس. وينظم أسبوع أبوظبي المالي الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي بمشاركة نخبة من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار بهدف تسريع وتيرة تحول وتطور القطاع المالي في الإمارة.