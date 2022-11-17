أسعار النفط تواصل انخفاضها

واصلت أسعار النفط تراجعها في بداية تعاملات اليوم الخميس مع تصاعد المخاوف من ضعف الطلب مع تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي إلى 84 دولار للبرميل، بعد تراجعه أمس بنسبة 1.5%.
يأتي ذلك في حين تعاني الصين من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في حين يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس دخول الاقتصاد الأمريكي حالة ركود طفيف خلال العام المقبل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، في حين يمثل ارتفاع قيمة الدولار عنصرا ضاغطا على أسعار النفط.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3% إلى 84.48 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1% إلى 91.89 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.