رحلات الطيران بالإمارات تسجل أعلى حجوزات أسبوعية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت رحلات الطيران في الإمارات خلال الأسبوع الجاري، أعلى حجوزات أسبوعية منذ جائحة كوفيد-19، استعادت بها أكثر من %95.3 من مستويات السعة المقعدية المجدولة في نوفمبر 2019، وفقاً لبيانات مؤسسة أو إٍي جي، التي أظهرت اقتراب سوق السفر في الدولة من التعافي الكامل.

وأفادت البيانات أن قطاع الطيران في الدولة، سجل مستويات نمو أسبوعية، تعتبر الأعلى بين أكبر 20 دولة من حيث السعة المقعدية المجدولة على مستوى العالم، خلال الأسبوع الجاري، بلغت %3.4، مقارنة بالأسبوع السابق، فيما ارتفعت بنسبة تزيد على %37.2 في الأسبوع ذاته من عام 2021.

نمو حقيقي

وأوضح التقرير، أن الإمارات تعتبر الدولة الوحيدة التي سجلت نمواً حقيقياً في السعة المقعدية هذا الأسبوع، استعداداً لكأس العالم التي تنطلق الأحد المقبل. وقدرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، السعة المقعدية المجدولة في الإمارات خلال الأسبوع الذي بدأ في 14 نوفمبر الجاري، بنحو 1.39 مليون مقعد، مقارنة مع 1.46 مليون مقعد، في الأسبوع المقابل من العام 2019، لتقلص الفارق مع مستويات العام 2019، بتراجع طفيف بنسبة 4.7%.

ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران في مطارات الدولة منذ بداية شهر نوفمبر الجاري نحو 4.1 مليون مقعد، متوقعة أن يصل الإجمالي بنهاية الشهر إلى نحو 5.9 مليون مقعد.

وأفادت البيانات استحواذ قطاع السفر في الإمارات على 31.1% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي من المقرر أن تشغل نحو 4.49 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري.

زيادة مستمرة

وأفاد التقرير الأسبوعي للمؤسسة، الذي يرصد تطور السعة المقعدية لشركات الطيران حول العالم، أنه في حين أظهرت معظم الدول الأوروبية تخفيضات كبيرة في السعة أسبوعاً تلو الآخر، تتراوح بين 10 إلى 15%، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل زيادة مستمرة في السعة منذ بداية الشهر الجاري، بلغت نسبتها الأسبوع الماضي 3.9%، ونحو 3.4% هذا الأسبوع، حيث أضافت شركات النقل أكثر من 47 ألف مقعد إضافي.

وعزا التقرير ارتفاع السعة المقعدية على رحلات الطيران المجدولة لدولة الإمارات، إلى اقتراب موعد كأس العالم قطر 2022، واستعدادات الفرق المشاركة وكذلك التزامن مع العطلات الفصلية القصيرة في أوروبا، مع توقعات بأن يستمر هذا الاتجاه في الأسابيع المقبلة. وبحسب بيانات المؤسسة، حافظت دولة الإمارات على مركزها الأول إقليمياً والمركز السابع عشر عالمياً بين قائمة أكبر 20 سوقاً في السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران هذا الأسبوع، وهي القائمة التي تصدرتها الولايات المتحدة والصين والهند.