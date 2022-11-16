أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تطلق تخصص «الأصول الرقمية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، تدشين تخصص «الأصول الرقمية»، في خطوة تهدف للمساهمة في تطوير الكوادر والمهارات في المجال الرقمي ومواكبة متطلبات العصر الجديد.

وقال بادر كلوتي مدير النمو والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط في باينانس: «باينانس هي شركة رائدة في مجال التعليم، وتعد ذراعها التعليمية، أكاديمية باينانس أحد أكبر مراكز التعلم في قطاع البلوك تشين، كما أن شراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي هي خطوة إضافية في إتاحة فرص التعلم والمعرفة في مجال بلوكتشين والعُملات الرقمية (كريبتو) على نطاق واسع»

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «في ظل الطلب المتزايد والقيمة المضافة لتعلم الأصول الرقمية واستخدامها، يدرك كل من سوق أبوظبي العالمي وأكاديمية السوق الدور المحوري للتعليم المتخصص لإعداد مهارات ذات مستوى مهني متقدم. إن المعرفة والخبرة الراسخة لأكاديمية «باينانس» في مجال البلوك تشين وقطاع العُملات الرقمية تجعلهم شريكاً مثالياً للمضي قدماً بهذه المبادرة الرائدة. من خلال هذا البرنامج، ستواصل أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تمكين وإعداد القوى العاملة عالية الكفاءة لتعزيز الابتكار المستمر وتحقيق نمو أكبر للمساهمة في تطوير وتوسيع الاقتصاد القائم على المعرفة في الإمارات العربية المتحدة.»

قال عبيديا أيتون، عضو مجلس الإدارة «سينوب وأكاديمية أفنون»: «أصبحت المهارات التي كانت ضرورية للوظائف سابقاً قابلة للتشغيل الآلي، مما خلق مساحة تمكن الأشخاص من تطوير مهارات احترافية جديدة للتمكن من المحافظة على مكانتهم ودورهم في السوق».