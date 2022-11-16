حمدان بن محمد: نعمل لترسيخ مكانة دبي مقراً لشركات التكنولوجيا

دبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، المقر الإقليمي الجديد لشركة «ويبرو» العالمية، المتخصصة في مجال تقنية المعلومات واستشارات الأعمال، في «ون سنترال»، مركز دبي التجاري العالمي.

واطلع سموه خلال الزيارة من ريشاد بريمجي، رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو، على مجمل أنشطة الشركة والمجالات العاملة فيها، كذلك أعمال الشركة التي يتم مباشرتها من خلال مركزها الإقليمي والذي يغطي من دبي نشاطها في نطاق جغرافي كبير يشمل آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي يباشر أعمال الشركة فيها نحو 30 ألف موظف وتُقدر عائداتها السنوية عن تلك المنطقة بنحو 1.5 مليار دولار.

واستمع سمو ولي عهد دبي إلى شرح حول الخطط التي تعتزم الشركة القيام بها انطلاقاً من مقرها الإقليمي الجديد لتوسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات والمناطق التي يغطيها المقر الإقليمي للشركة، حيث سيتم التركيز بصورة أساسية على قطاعات الأعمال والتكنولوجيا ومشاريع التحوّل التي يتبناها عملاؤها في مجالات بعينها تشمل الخدمات المالية وتجارة التجزئة والاتصالات والطاقة والمرافق إضافة إلى القطاع العام.

بيئة الأعمال

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة اعتزاز دبي بالشراكة مع شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، مثل «ويبرو» وحرصها على تطوير تلك الشراكات وتنميتها من خلال توفير أفضل بيئة ممكنة لدعم أعمال جميع الشركاء من مختلف أنحاء العالم، وتهيئة الممكنات التي تيسر لها تحقيق أهدافها والوصول بأدائها إلى أعلى مستويات الكفاءة، من خلال ما توفره من تسهيلات وخدمات تتبع أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وأعرب سمو ولي عهد دبي عن تمنياته للشركة بمزيد من التميز والنجاح من خلال مقرها الجديد في دبي، وقال سموه: «نثمّن اختيار (ويبرو) لدبي لاستضافة المقر الرئيسي لأعمالها في نطاق جغرافي واسع... ونحن نعمل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة الإمارة مقراً رئيسياً لشركات التكنولوجيا في المنطقة، والوجهة المفضلة للصناعات القائمة على الابتكار، والاستثمارات المساهمة في صنع مستقبل الاقتصاد العالمي، ببنية تحتية متطورة وأطر تنظيمية مرنة مصممة لدعم الابتكار وتهيئة الظروف لتطور الأعمال وازدهارها، فضلاً عن استقطاب دبي لأمهر الكفاءات والمواهب المتخصصة من مختلف أنحاء العالم بما تتيحه من فرص كبيرة للنمو وما توفره من نوعية حياة تعد من الأفضل في العالم».

فرص التعاون

من جانبه، قال تييري ديلابورت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ويبرو: «من المؤكد أن افتتاح مقرنا الإقليمي هنا في دبي يفتح أمامنا إمكانيات نمو كبيرة وفرصاً للتعاون على امتداد المنطقة. فدولة الإمارات تقدّر القيمة الاستراتيجية للتكنولوجيا، والقوة التحويلية للتقنيات الرقمية للدفع في اتجاه التغيير الإيجابي، ونحن في (ويبرو) نشارك هذه القناعة بقدرة التكنولوجيا على إحداث تغيير يخدم المجتمعات».

إلى ذلك، أعرب أنيس تشينشاه، الرئيس التنفيذي لشركة ويبرو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته بكون «ويبرو» هي الأولى في مجال تخصصها التي تضع إدارة أعمالها في ثلاث مناطق جغرافية كبرى تحت سقف واحد انطلاقاً من دبي، لاسيما وأن أنشطة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين آسيا وأفريقيا تمر بمرحلة ازدهار ما يعني فتح المزيد من فرص النمو في أسواقها أمام شركة «ويبرو»، مع الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتيحها دبي ومن أهمها موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية فائقة التطور وتوجهاتها المنفتحة على العالم، ما يجعلها المكان الأمثل للانطلاق بأعمال الشركة في هذا الجزء من العالم.

حضر الزيارة معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

خطط طموحة

رحّب ريشاد بريمجي، رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو بزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً اعتزاز الشركة بشراكتها مع دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، وكامل التقدير للبيئة الصديقة للأعمال التي شجعت الشركة على تبني خطط طموحة للمرحلة المقبلة انطلاقاً من مقرها الإقليمي في دبي.

وقال بريمجي: «يسرنا أن نفتتح المقر الإقليمي الجديد لشركة ويبرو في دبي، والذي يُعد فصلاً جديداً لأعمال الشركة في سوق واعدة تعتمد في تطورها السريع على التكنولوجيا. فلاشك أن دبي هي بوابة العالم، بكل ما تتسم به من مميزات في مقدمتها حكومة ذات فكر متطور ومستشرف للمستقبل، وسياسات وأطر تنظيمية صديقة للأعمال، وموارد بشرية متعددة الثقافات، إذ شجعتنا تلك العوامل مجتمعة على الانطلاق من دبي للتوسع في أعمالنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا».