8.2 مليار دولار صفقات تجارية في «أديبك 2022»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت نتائج استطلاع أُجري بعد اختتام فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022» والذي شمل 2.200 شركة عارضة عن نجاح الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم في تسهيل إبرام صفقات تجارية بقيمة 8.2 مليار دولار أميركي بين الشركات المشاركة.

واستضافت أبوظبي معرض ومؤتمر «أديبك 2022» بين 31 أكتوبر و03 نوفمبر من العام الجاري والذي استقطب مجموعة من أبرز العقول والأسماء في أسواق الطاقة العالمية للتباحث في أبرز القضايا التي تواجه قطاع الطاقة اليوم، والتي تتمحور حول أمن الطاقة واستدامتها ويسر تكلفتها.

وكان مستقبل قطاع الطاقة من أبرز العناوين التي تمت مناقشتها في أكثر من 350 جلسة شهدت مشاركة ما يزيد على 40 وزيراً و38 من الرؤساء التنفيذيين وصانعي القرار وخبراء الطاقة والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لتبادل الآراء والأفكار بشأن استكمال التحول التقدمي والعملي في قطاع الطاقة وأهمية الاستثمارات والتعاون في تحقيق الحياد المناخي.

وشهد «أديبك 2022» إقبالاً عالمياً قياسياً مع استقطابه أكثر من 160 ألف زائر من 164 دولة، 41% منهم كانوا من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. كما حقق «أديبك» عوائد بقيمة 200 مليون دولار لدولة الإمارات على مدار أربعة أيام من قطاعات مختلفة ساهمت في استضافة زوار الفعالية، خاصة قطاعي السياحة والضيافة.

تحول حقيقي

وفي هذا الصدد، قالت طيبة الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة «أدنوك» للغاز الحامض ورئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»: «سلط (أديبك 2022) الضوء على ضرورة إحداث تحول طموح وحقيقي في قطاع الطاقة من خلال تطبيق منهجية مؤثرة على الصعيدين المناخي والاقتصادي تساعدنا على الارتقاء بقطاع الطاقة نحو مستقبل يضمن أمنها واستدامتها ويسر تكلفتها، ونجح أديبك حتى اليوم في تحقيق أصداء إيجابية، ليس في أبوظبي ودولة الإمارات فحسب، بل على مستوى الحكومات وقطاع الطاقة العالمي، حيث يواصل استقطابه لأعداد متزايدة من المشاركين والزائرين عاماً تلو الآخر».

وأضافت: «حرصتُ على التعرف إلى انطباعات الحاضرين، رغم أنّ الأرقام القياسية لأعداد الحضور والصفقات التي تم إبرامها وحدها تمثل خير دليل على نجاح الفعالية، وخاصة أن جميع المشاركين والزائرين يدركون جيدًا مدى أهمية أديبك، حيث يعد بمثابة منصة استثنائية لاستعراض الأفكار الاستراتيجية والتحليلات الهامة، ويتيح الفرصة للتواصل بين المختصين بالقطاع ولإبرام الصفقات التجارية، فضلاً عن استضافته لأكبر مؤتمر للابتكار التقني».

حوار عالمي

من جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر «أديبك 2022»: «أظهر (أديبك 2022) للعالم أنّه أكثر من مجرد معرض لقطاع الهيدروكربونات، وبأنّه منصة متكاملة معنية بقضايا المناخ والتطور والتكنولوجيا، وتجمع تحت مظلتها أبرز الجهات المعنية في القطاع للتواصل مع مجموعة واسعة من قادة الرأي عبر امتداد سلسلة القيمة العالمية، والتعاون والمضي قدماً في الحوار العالمي حول مستقبل تحول الطاقة».