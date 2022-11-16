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الاقتصادي

«أسبوع أبوظبي المالي» يعزز مكانة الاقتصاد الوطني

مشاركون في فعاليات أسبوع أبوظبي المالي (من المصدر)
17 نوفمبر 2022 01:44

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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خالد بن محمد بن زايد يزور فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»

أكد المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، أن الحضور الكثيف الذي يشهده أسبوع أبوظبي المالي عزز من مكانة الاقتصاد الوطني عامة، واقتصاد أبوظبي على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن فعاليات الأسبوع كشفت عن مدى جاذبية السوق المحلية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وقال لـ«الاتحاد»، إن الاتفاقيات التي وقعها مكتب أبوظبي الاستثمار مع شركات عالمية مقرها في إسرائيل، تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين والشراكة مع الشركات الإسرائيلية والعالمية لجذبها إلى سوق أبوظبي.
وشهدت فعاليات أسبوع أبوظبي المالي في يومها الثالث، أمس، والتي تركزت نقاشاتها على العملات الافتراضية، حضوراً لافتاً من جانب الخبراء والمتحدثين في الجلسات الحوارية العالميين والمحليين.
 كما تم إطلاق تجمع «الشباب في القطاع المالي»، والذي يتضمن أنشطة متنوعة تسهل التواصل بين الشباب وبين قيادات القطاع.
وتهدف هذه الأنشطة إلى إنشاء منظومة عمل فريدة لتبادل المعرفة وتحفيز الشباب على اعتماد مسارات مهنية مستقبلية في القطاع المالي.
 وشارك مسؤولو ومديرو شركات محلية وإقليمية وعالمية في الجلسات والمعرض المصاحب الذي تعرض فيه 100 شركة من 30 دولة، متخصصة في التكنولوجيا المالية منتجاتها وحلولها ومنصاتها وبرامجها الخاصة بالقطاع.
 وجمع حدث «كريبتو أبوظبي» تحت مظلته نخبة من القيادات العالمية في قطاع العملات المشفرة و«البلوك تشين» والتمويل اللامركزي، حيث تمت مناقشة مستجدات التقنيات المالية في عصرنا، والتخطيط للنمو والتطوير على المدى البعيد بهدف تعزيز هذا القطاع والسير به نحو الأمام.

أسبوع أبوظبي المالي
مكتب أبوظبي للاستثمار
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