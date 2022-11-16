النفط يتراجع بعد استئناف ضخ الخام من خط أنابيب دروجبا

سجلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً اليوم الأربعاء مع استئناف شحنات النفط الروسي إلى المجر عبر خط الأنابيب دروجبا ليتخلى الخام عن المكاسب التي حققها في وقت سابق إثر هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان. وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.88 دولار، أي اثنين بالمئة، إلى 91.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 1418 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.29 دولار، أي 2.6 بالمئة، مسجلة 84.63 دولار للبرميل. وتراجعت الأسعار بعد ذلك عندما قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اليوم الأربعاء إن تدفق النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط الروسي إلى المجر قد استؤنف بعد أن تعطل لفترة وجيزة.