الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«العربية للطيران» تطلق رحلات إلى مدينة نمنكان في أوزبكستان

طائرة تابعة لشركة العربية للطيران
16 نوفمبر 2022 15:51

الشارقة (الاتحاد) - أطلقت «العربية للطيران» رحلات مباشرة جديدة من إمارة الشارقة إلى مدينة نمنكان في أوزباكستان. وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار نمنكان الدولي من خلال تسيير ثلاثة رحلات أسبوعياً، ابتداءً من 27 نوفمبر الجاري. وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا التوسع في سوق آسيا الوسطى بعد إضافة نمنكان إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من الشارقة. وتؤكد الخدمة الجديدة التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بخيارات سفر مدعومة بالقيمة المضافة مع المساهمة في نمو قطاعي التجارة والسياحة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزباكستان».

أخبار ذات صلة
العربية للطيران تسجل أرباحاً صافية بـ 416 مليون درهم
«العربية للطيران» تطلق رحلاتها إلى 3 وجهات جديدة إلى روسيا الاتحادية
العربية للطيران
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
18 نوفمبر 2022
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام
18 نوفمبر 2022
سارة الأميري وعمران شرف خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
«حوار أبوظبي للفضاء» ينطلق الشهر المقبل
18 نوفمبر 2022
السلطان هيثم بن طارق
عربي ودولي
السلطان هيثم بن طارق.. مسيرة إنجازات لا تتوقف
18 نوفمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©