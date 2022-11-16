«العربية للطيران» تطلق رحلات إلى مدينة نمنكان في أوزبكستان

الشارقة (الاتحاد) - أطلقت «العربية للطيران» رحلات مباشرة جديدة من إمارة الشارقة إلى مدينة نمنكان في أوزباكستان. وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار نمنكان الدولي من خلال تسيير ثلاثة رحلات أسبوعياً، ابتداءً من 27 نوفمبر الجاري. وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا التوسع في سوق آسيا الوسطى بعد إضافة نمنكان إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من الشارقة. وتؤكد الخدمة الجديدة التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بخيارات سفر مدعومة بالقيمة المضافة مع المساهمة في نمو قطاعي التجارة والسياحة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزباكستان».