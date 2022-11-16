عصير «الغاف».. منتج إماراتي يفوز بمسابقة مختبر الابتكار

ريم البريكي (أبوظبي)- أعلن كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، عن فوز منتج إماراتي مستخرج من شجرة الغاف بالنتائج النهائية لمختبر الابتكار الإماراتي للأغذية والمشروبات (2.0).

يهدف البرنامج إلى اكتشاف وتوجيه وإرشاد المبتكرين الواعدين والمستقبليين ضمن المنظومة البيئية للأغذية والمشروبات.

وتحرص دورة هذا العام لمختبر الابتكار للأغذية والمشروبات على طرح منتج إماراتي جديد في السوق، وهو عصير الغاف المستخرج من شجرة الغاف، والمقرر أن يُطرَح في السوق في فترة ما قبل العيد الوطني لدولة الإمارات. قامت سلمى الزعابي بوضع الفكرة والتصور للعصير، المؤهلة من قبل مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات، بينما ستقوم شركة بركات الإماراتية بتصنيعه.

تم إطلاق الدورة الأخيرة لمختبر الابتكار للأغذية والمشروبات بالتعاون مع «منتل» (Mintel)، الشريك المعرفي للبرنامج، وشريكه التقني «تيت أند لايل» (Tate & Lyle)، والمؤسسة الاتحادية للشباب، الشريك الشبابي، شركة أبوظبي للزيوت النباتية، مزارع العين، الإسلامي، تمور البركة، بركات، مصنع معكرونة الإمارات، عيسى الغرير، هنتر فودز، جلوبال للصناعات الغذائية، الصناعات الدولية للمشروبات والتعبئة، بيور فود، المصنع الوطني للمواد الغذائية، نوتريدور، قرين فيلوسيتي.

وتَقدَّم 172 منتجاً مبتكراً إلى برنامج مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات (2.0)، وتلقى 42 مرشحاً أكثر من 50 ساعة من التدريب والتوجيه الدقيقين. وفي نهاية البرنامج، تم تطوير 6 منتجات جديدة من قبل المبتكرين الذين حظي خمسة منهم بشراكات محتملة في مرحلة ما قبل التسويق، بينما تم توقيع اتفاقية تعاون واحدة مع شركة بركات.



الصحة والاستدامة

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «إننا نشعر ببالغ الفخر والاعتزاز بالنتائج الأخيرة لمختبر الابتكار للأغذية والمشروبات، إذ كانت الأفكار والمفاهيم التي شهدناها في هذه المجموعة جديرة بالإعجاب. وسنطرح هذه المرة في السوق عصيراً مبتكراً من شجرة الغاف لا يتميز بالصحة والاستدامة والملاءمة فحسب، بل يمثل أيضاً الثقافة والتراث الإماراتيين».

وأضافت: «تعدّ شجرة الغاف رمزاً وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، يرتبط بشكل وثيق بتراث الأمة وتاريخها، وهي معروفة أيضاً بفوائد أوراقها الصحية، مما يجعلها مصدراً غذائياً مميزاً. ونحن متحمسون لرؤية مستقبل هذا المنتج، وارتقاء سلمى ضمن قطاع الأغذية والمشروبات».

تحويل الأفكار إلى منتجات وفي هذا السياق، قال صالح لوتاه رئيس مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات: «يعتبر تطوير منتجات جديدة المحرك الرئيسي الذي يحافظ على ازدهار قطاع الأغذية والمشروبات، بحيث يتواءم مع السلوكيات والتوجهات الاستهلاكية المتغيرة. وقد تمكن برنامج مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات من التركيز على هذا المجال الحيوي للغاية، وضمان انخراط المواطنين والمواطنات الشباب في هذا النشاط الأساسي ليكونوا مواهب بشرية قيّمة في قطاع الأغذية والمشروبات. ونحن لم نقتصر على العمل على تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات مهمة، بل شجعنا أيضاً المواطنين على المشاركة والنمو ضمن قطاع الأغذية».

وأضاف أن هناك توجهات لزيادة عدد المواطنين العاملين في قطاع الأغدية والمشروبات، تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء والذي ينص على زيادة نسب التوطين في المنشآت بالقطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً بمعدل 2% سنوياً. ومن جانبها، قالت سلمى الزعابي، المتأهلة في مسابقة مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات (2.0): «تخرجت في عام 2020 بتخصص علوم الأغذية، وأعمل حالياً في وظيفة اختصاصية سلامة أغذية في إدارة الصحة العامة ببلدية رأس الخيمة. تقدمت إلى المسابقة لتقديم فكرة منتج غذائي. تقوم فكرة المسابقة على تلبية المشاركين لتحديات تطرحها شركات الصناعات الغذائية».

ثلاث أفكار

وأضافت: شاركت في المسابقة بثلاث أفكار: فكرتان تلبيان تحدي تمور البركة ومكرونة الإمارات، والفكرة الثالثة كانت ضمن التحدي المفتوح، وهي عبارة عن استخدام أوراق الغاف كمنتج غذائي، وتُوّجت التجارب التي أجريتها بالتوصل إلى عصير الغاف ومجموعة من المكونات التي تتماشى مع الغاف. وكان لوالدتي دور في تشجيعي ومساعدتي، كما كان ثمة دافع آخر للفكرة، وهو تقليل الاعتماد على الأغذية المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير غذاء آمن وخالٍ من آثار المبيدات».

وأشارت الزعابي أن ابتكارها عبارة عن مشروب صحي مستخلص من شجرة الغاف التي ترمز للبيئة الإماراتية، مضيفة أن عملها في قطاع معاينة الأغدية المستوردة من الخارج والتأكد من سلامتها للبحث عن البديل من تلك المنتجات محلياً، واستدلت من خلال قاعدة البيانات للمنتجات أنه لا يوجد منتج مشابه لمشروب عصير الغاف الذي وجد ترحيباً من قبل شركة بركات لتقديمه ضمن المشروبات التي تعدها ويتم توزيعها في السوق المحلي، مضيفة أن الشركة ساهمت في تطوير الابتكار من خلال تقديم بعض الخلطات للمنتج بما يزيد من قيمته. وذكرت أن العديد من الأكلات الشعبية تدخل في إعدادها المستخلص الناتج من شجرة الغاف، مبينة أن طرح المنتج النهائي في السوق المحلي سيكون خلال الأيام القادمة.

