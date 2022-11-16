«دولفين للطاقة» تحصل على شهادة الأيزو العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة دولفين للطاقة المحدودة حصولها على شهادة الأيزو 9001:2015 لإدارة الجودة، وذلك بعد اعتماد المنظمة الدولية للمعايير نظام إدارة الشركة.وبهذه المناسبة، قال عبيد عبد الله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة: «إن حصولنا على شهادة الأيزو ستساعدنا في تحقيق نتائج تتوافق مع المعايير العالمية التي سوف تعكس مدى فعالية أنظمة الإدارة لدى شركة دولفين للطاقة.»

تضمن الحصول على شهادة الأيزو 9001:2015 مراحل تتلخص بتقييم المتطلبات المعيارية ومقارنتها مع الممارسات المعمول بها في شركة دولفين للطاقة لتحديد الثغرات والعمل عليها، وتعزيز مهارات موظفي الشركة المسؤولين عن قيادة هذا التغيير، وتطوير الإجراءات والعمليات بشكل فعال.

عمل فريق إدارة الجودة والمخاطر المؤسسية الذي قاد هذا المشروع مع مختلف أقسام شركة دولفين للطاقة بشكل فعال مع الاستعانة بالتقنيات الحديثة المتوفرة لدى إدارة المعلومات الموثقة، ولوحة مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى أتمتة عمليات سير العمل. ولقد استدنت استراتيجية شركة دولفين للطاقة على برنامج اتصال مكثف وعلى إشراك الموظفين بشكل مستمر لإنجاح المشروع.

وأضاف علي الرحبي، المدير العام لدولفين للطاقة المحدودة في قطر: «إن حصولنا على شهادة الأيزو 9001:2015 ستمكننا من ممارسة عملياتنا بكفاءة عالية مع ترشيد للوقت والتكاليف والموارد المتوفرة. وسيعمل هذا الإنجاز بدفع الشركة قدماً للأعوام القادمة.»