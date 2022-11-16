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الاقتصادي

«آور كراود» تطلق مركزاً عالمياً لتقنيات للذكاء الاصطناعي في أبوظبي

«آور كراود» تطلق مركزاً عالمياً لتقنيات للذكاء الاصطناعي في أبوظبي
16 نوفمبر 2022 15:30

أبوظبي (الاتحاد)

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دخلت شركة «آور كراود»، شركة رأس المال المغامر الأكثر نشاطاً في إسرائيل، في شراكتين مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتوسيع عملياتها في أبوظبي بشكل كبير عبر تأسيس مكتب جديد لرأس المال المغامر ومركز لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال أسبوع أبوظبي المالي، وستشهد الشراكتان قيام «آور كراود» بزيادة عدد أفراد فريق عملها في سوق أبوظبي العالمي ليتجاوز 60 فرداً خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار استثمار بقيمة 60 مليون دولار ستعمل الشركة على ضخه في الإمارة.وتعزز كل من هاتين الشراكتين العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وإسرائيل، والتي شهدت تطوراً لافتاً منذ توقيع اتفاقية السلام الإبراهيمية التاريخية عام 2020.
وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تقدم 'آور كراود' نموذجاً يُحتذى به عن نجاح الشركات بالاستفادة من البيئة الداعمة التي توفرها إمارة أبوظبي، إذ تمكنت الشركة بفضلها من تحقيق وتيرة نمو سريعة. وفي غضون عامٍ واحد، تحولت شركة 'آور كراود' من شركة ناشئة إلى لاعب رئيسي في أبوظبي، مع مركز جديد للاستثمار ومركز تقني يثري تخصصات رأس المال المغامر والمهارات التقنية في أبوظبي ويوفر حلولاً وتقنيات متطورة للشركات».
ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تعزيز شراكته مع «آور كراود» من خلال «برنامج الابتكار» الذي يدعم الشركات المحلية والدولية الباحثة عن تحقيق النمو في إمارة أبوظبي. ولذلك، منح مكتب أبوظبي للاستثمار حزمة من الحوافز المالية وغير المالية للشركة دعماً لوتيرة نموها المتسارعة في الإمارة.
من جانبه قال جون ميدفيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آور كراود»: «بعد إجراء بحوث معمقة لأفضل المواقع حول العالم لتأسيس شركة 'إنتغريتد داتا إنتلجنس' ومركز الاستثمار الجديد التابع لشركة 'آور كراود'، تفوقت أبوظبي على مختلف الوجهات العالمية بمراحل. فقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً على مستوى البنية التحتية الإلكترونية واستقرار الاقتصاد الكلي، وحكومتها كثالث أكثر حكومة جدارة بالثقة. وجاءت هذه العوامل إلى جانب المزايا الأخرى التي تتمتع بها الدولة على غرار المواهب العالمية وسهولة دخول الأسواق، لتؤكد على أن أبوظبي هي الخيار الأمثل والوجهة الأفضل لاحتضان 'آور كراود آريبيا' ومشاريع 'آور كراود' الجديدة في رأس المال المغامر والذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنطلق، نؤكد مضينا قدماً في ضخ استثمارات مجدية في البنية التحتية المبتكرة ومنظومة المواهب المبدعة في الدولة».
وأضاف الدكتور حسنات ديوان: «تمثل شركة 'إنتغريتد داتا إنتلجنس' ثمرة استراتيجية 'آور كراود' لإحداث نقلة نوعية في منصتها للتكنولوجيا المالية مع إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي إليها. ونعتزم الاستفادة من هذه الأدوات والبنى التقنية لتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها على نطاق واسع من قبل عملاء خارجيين ضمن مختلف القطاعات، بما يشمل الخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، والاتصالات، والرعاية الصحية، والمجالات الحكومية. ومن هذا المنطلق، نحرص على توظيف أرفع المهارات والخبرات من دولة الإمارات والعالم بأسره، لنكون من أبرز الداعمين لزخم التحول في منظومة الذكاء الاصطناعي بإمارة أبوظبي».
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى «Hub71»: «تنعم إمارة أبوظبي بمؤسسات مالية قوية مما يجعلها الرافعة الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، وتساهم الإمارة في العديد من الاستثمارات الهادفة إلى توفير الدعم اللازم لنجاح شركات التقنية الناشئة ووصولها إلى العالمية. ومن خلال انضمام شركة 'أور كراود' إلى Hub71، نواصل توسيع منظومة التكنولوجيا والدعم المالي لتشمل المحافظ الاستثمارية والشركات العائلية والاستثمارية، حيث تستفيد منها الشركات الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال لتوسعة وتنمية أنشطتها.»
ووقع اتفاقيتي الشراكة كل من المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، وجون ميدفيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آور كراود» خلال «أسبوع أبوظبي المالي 2022».

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