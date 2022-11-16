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الذهب يتراجع عن ذروة 3 أشهر

الذهب يتراجع عن ذروة 3 أشهر
16 نوفمبر 2022 14:37

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ يبدو أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن هدأت مخاوف المستثمرين بشأن انفجار في بولندا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1772.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 أغسطس أمس الثلاثاء.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1776 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.58 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1009.62 دولار ، كما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2081.50 دولار.

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المصدر: وكالات
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