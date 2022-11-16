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الاقتصادي

خالد بن محمد بن زايد يشهد الكشف عن العمل الفني "اقتصاد الصقر" ضمن "أسبوع أبوظبي المالي"

خالد بن محمد بن زايد يشهد الكشف عن العمل الفني "اقتصاد الصقر" ضمن "أسبوع أبوظبي المالي"
16 نوفمبر 2022 13:54

قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بجولة في "أسبوع أبوظبي المالي" الذي تقام فعالياته بدعم من سوق أبوظبي العالمي .. وزار سموه خلالها جناح حكومة أبوظبي و"كربتو هب أبوظبي" للعملات الافتراضية.

ورافق سموه .. سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

والتقى سموه - خلال الزيارة - نخبة من رواد الأعمال في مجال العملات الافتراضية الذين حضروا ملتقى فينتك للشركات الناشئة.

وشهد سموه أيضاً الكشف عن العمل الفني "اقتصاد الصقر" الذي صممه الفنان الإماراتي مطر بن لاحج ويرمز فيه إلى اقتصاد دولة الإمارات الرائد على مستوى العالم ومكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي. وقد سبق للفنان الإماراتي أن صمم الواجهة الفريدة لمتحف المستقبل ومنحوتة "طاقة الكلام" الجميلة في قصر الوطن في إمارة أبوظبي.

وينظِّم "أسبوع أبوظبي المالي"، الذي يستمر حتى 18 نوفمبر الجاري في إمارة أبوظبي، سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة "جي 42"، ويستقطب الملتقى 500 من أبرز المستثمرين والخبراء في القطاع المالي من شتى أرجاء العالم للمشاركة في 30 فعالية مختلفة بما فيها مهرجان فينتك أبوظبي، بما يعزز مكانة أبوظبي وريادتها كمركز مالي على مستوى العالم.


 

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