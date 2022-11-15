الأربعاء 16 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

خالد بن محمد بن زايد يزور فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»

خالد بن محمد بن زايد خلال الزيارة وفي الصورة أحمد جاسم الزعابي وعدد من كبار المدعوين
16 نوفمبر 2022 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بجولة في «أسبوع أبوظبي المالي» الذي تقام فعالياته بدعم من سوق أبوظبي العالمي، زار خلالها جناح حكومة أبوظبي و«كربتو هب أبوظبي» للعملات الافتراضية.

ورافق سموه، أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كما التقى سموه، خلال الزيارة، نخبة من رواد الأعمال في مجال العملات الافتراضية الذين حضروا ملتقى فينتك للشركات الناشئة.

أخبار ذات صلة
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
الإمارات تدعو إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية

وشهد سموه أيضاً الكشف عن العمل الفني «اقتصاد الصقر» الذي صممه الفنان الإماراتي مطر بن لاحج يرمز فيه إلى اقتصاد دولة الإمارات الرائد على مستوى العالم ومكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي. وقد سبق للفنان الإماراتي أن صمم الواجهة الفريدة لمتحف المستقبل ومنحوتة «طاقة الكلام» الجميلة في قصر الوطن في إمارة أبوظبي.

وينظِّم «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي يستمر إلى غاية 18 نوفمبر في إمارة أبوظبي، سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة «جي 42»، ويستقطب الملتقى 500 من أبرز المستثمرين والخبراء في القطاع المالي من شتى أرجاء العالم للمشاركة في 30 فعالية مختلفة، بما فيها مهرجان فينتك أبوظبي، بما يعزز مكانة أبوظبي وريادتها كمركز مالي على مستوى العالم.

أبوظبي
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد
أسبوع أبوظبي المالي
سوق أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
الرياضي
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
اليوم 12:10
بولندا في حالة تأهب ومصدر الصاروخ ما زال مجهولاً
عربي ودولي
بولندا في حالة تأهب ومصدر الصاروخ ما زال مجهولاً
اليوم 11:42
نادال.. «ليلة الوداع»
الرياضي
نادال.. «ليلة الوداع»
اليوم 11:30
أعضاء من وسائل الإعلام بجانب منصة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لناسا في فلوريدا
دنيا
بالصور.. أقوى صاروخ في العالم يقلع إلى القمر
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©