«بنك الاستثمار» ينقل الخدمات إلى الأنظمة السحابية

حسام عبدالنبي (دبي)

أعلن بنك الاستثمار، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توقيع اتفاقية شراكة مع «تيمينوس» و«إن دي سي تيك» لنقل خدماته المصرفية الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية إلى الأنظمة السحابية، حيث سيتبنى البنك حلولاً مصرفية متكاملة للخدمات المصرفية للأفراد والشركات باستخدام نظام «تيمينوس» البنكي السحابي، ليصبح واحداً من أول البنوك في دولة الإمارات التي تتبنى نموذج «ساس» لمنصته المصرفية الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية.

وقال أحمد محمد أبو عيده، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، إن الإمكانات الهائلة لتقديم المعاملات التي يوفرها نظام «ساس» على منصة تيمينوس المفتوحة للخدمات المصرفية ستمكّن بنك الاستثمار من تحديث المنصات السابقة، وتقديم منتجات وخدمات جديدة إلى السوق بشكل أسرع، فضلاً عن تقديم المزيد من تجارب العملاء المبتكرة، موضحاً أن البنك سيستخدم منصة «تيمينوس» لتحسين الكفاءة التشغيلية مع زيادة الأتمتة وتدفقات العمليات الرقمية، وأن التحديثات المخطط لها تشمل الإعداد الفوري والإنشاء مع الموافقات الآلية المستندة إلى قواعد الذكاء الاصطناعي.

ومن جهته، قال ويليام موروني، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «تيمينوس»: إن تقنية «ساس» على الأنظمة السحابية توفر منصة مرنة لتحديث الخدمات المصرفية الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية الفعالة من حيث التكلفة، وتفتح فرصاً جديدة للنمو وإمكانيات جديدة لخدمة عملاء البنوك.

وذكرت عماره مسعود، الرئيسة التنفيذية ورئيسة «إن دي سي تيك» أن خبرة الشركة في منصة «تيمينوس»، ومسرعات الممارسات التنظيمية والسوقية في دولة الإمارات، والخدمات المصغرة وإمكانيات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، عوامل ستساعد بنك الاستثمار في تحوله الرقمي، منوهة بأن الأنظمة السحابية ستوفر مرونة لبنك الاستثمار لتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء، وخاصة جيل الألفية، إذ ستسمح للبنك بتعزيز خدماته المصرفية.