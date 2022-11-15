839 مليون درهم إيرادات مجموعة «يلا» خلال 9 أشهر

حققت مجموعة «يلا المحدودة» إيرادات بلغت 839.1 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022 وفقاً للنتائج المالية الصادرة اليوم عن الشركة.

شهدت مجموعة «يلا» نمواً في إيرادات الربع الثالث بلغت 294 مليون درهم بنسبة زيادة تعدت 12.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية نتيجة استمرار الزخم في أعمالها.

وبلغ صافي أرباح الشركة في الربع الثالث حوالي 89.7 مليون درهم في حين ظل الهامش الصافي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مرتفعاً بشكل استثنائي عند 36.7%، مما يسلط الضوء على القدرة القوية للشركة على تحقيق الدخل والإنفاق المنضبط.

وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 19.1% إلى 30.9 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 25.9 مليون خلال الربع الثالث من العام الماضي.

من جانب آخر، ارتفع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 50.3% إلى 11.5 مليون مستخدم مقارنة بـ 7.7 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال تاو يانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا» المحدودة، إن النتائج المالية تعكس متانة الوضع المالي في المجموعة ونجاح خطتها الاستراتيجية في تعزيز أدائها المالي وتطوير خدماتها وتوسيع قاعدة مستخدميها.

وأضاف: «استمرت الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي في تعزيز حافظة منتجاتها، من خلال طرح مميزات وخصائص جديدة تحفز المستخدمين على التفاعل مع التطبيقات والمنصات الترفيهية بصورة أكبر، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً، وبالتالي زيادة عدد المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة».

من جانبه، قال صيفي إسماعيل رئيس المجموعة، إن النتائج المالية التي حققتها الشركة جاءت بفضل تبنيها نهج عمل قائما على الابتكار والتخطيط المستقبلي الواضح، مؤكداً التزام «يلا» بمواصلة العمل على تعزيز تجربة المستخدمين من خلال طرح خدمات ومنتجات جديدة تلبي تطلعات العملاء على اختلاف ثقافاتهم.