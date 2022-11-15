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الاقتصادي

417.6 مليار درهم حجم قطاع التجزئة في الإمارات بحلول 2026

متسوقون في أحد منافذ البيع بالدولة
15 نوفمبر 2022 20:23

دبي (الاتحاد) يسجل قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.1 % خلال الأعوام 2022 إلى 2026، ليصل إلى 113.8 مليار دولار (417.6 مليار درهم)، حسب تقرير شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية «ألبن كابيتال».ووفقاً للتقرير، تسهم عوامل عدة في تحفيز نمو قطاع التجزئة في دولة الإمارات، من بينها نمو القاعدة السكانية وارتفاع عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 1.6 % خلال الفترة بين 2022 و2026. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع مداخيل الأفراد، وتعافي قطاع السفر والسياحة، وخطط توسيع الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي ومطار الشارقة الدولي ومطار الفجيرة الدولي التي ستحفز بدورها مبيعات الأسواق الحرة، إلى جانب النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، إلى تعزيز القوة الشرائية وتحسين معايير المعيشة للسكان في الدولة. فيما أشار التقرير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يُتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 14.2 % خلال الأعوام 2021 – 2025 إلى 17 مليار دولار.

وتوقع تقرير ألبن كابيتال حول قطاع التجزئة في دول الخليج العربية أن تتجاوز الصناعة مستويات ما قبل الوباء في العام 2022، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 15.7 % وبحجم إيرادات يصل إلى 296.8 مليار دولار. ويضيف التقرير أن الصناعة ستشهد نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.7 % بحلول العام 2026.
وبحسب ألبن كابيتال، من المتوقع أن تنمو مبيعات قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب 5.7 % خلال الأعوام 2022 و2026، إلى 370.0 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للسلع غير الغذائية بنسبة نمو سنوي مركب قدره 6.2 % خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، فيما تشير التوقعات إلى زيادة في نمو مبيعات التجزئة للسلع الغذائية بمعدل سنوي 4.9 % خلال الفترة ذاتها.

من المنتظر أن تنمو مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح ما بين 3.5 % و7.3 % خلال الأعوام 2022 و2026. تواصل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة احتلال صدارة مبيعات التجزئة إقليمياً، حيث تستحوذان معاً على نسبة 78.5 % من إجمالي المبيعات حتى عام 2026. ويُعزى ذلك أساساً إلى قاعدتهما السكانية الضخمة والمتنوعة، وتحرير السياسات، وتنامي شهية المتسوقين لخوض تجارب تسوق فريدة. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في السعودية والإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.5 % و5.1 % توالياً، خلال الأعوام 2022 إلى 2026.

قطاع التجزئة في الإمارات
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