الأربعاء 16 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

محاكم «أبوظبي العالمي» تطلق خدمات تنفيذ الأحكام القضائية بـ«البلوك تشين»

سوق أبوظبي العالمي
15 نوفمبر 2022 18:39

شهد أسبوع أبوظبي المالي اليوم خلال فعاليات مؤتمر "فينتك أبوظبي" إعلان محاكم سوق أبوظبي العالمي عن طرح استخدام تقنية البلوك تشين في تنفيذ الأحكام القضائية في المنازعات التجارية للمرة الأولى على مستوى العالم. وقال الشوق في بيان إن طرح محاكم سوق أبوظبي العالمي لتقنية البلوك تشين سيؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكلفة للأطراف المتخاصمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم سوق أبوظبي العالمي في المنازعات التجارية. ستكون الأحكام التي تتصف بالأمان وغير القابلة للتغيير متاحة على الفور للأطراف ومحاكم الإنفاذ، عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي العالمي أو عبر واجهة برمجة التطبيقات أو مباشرة على البلوك تشين للمحاكم الأعضاء. لن تحتاج الأطراف بعد الآن إلى انتظار نسخة مصدقة من الحكم لبدء إجراءات الإنفاذ، ما يشكل تطوراً ذا تأثير ملفت على التجارة الدولية. وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: "لطالما كانت رؤيتنا تستهدف إحداث تحول كبير في تقديم الخدمات القضائية من خلال التقنيات المبتكرة. بناءً على ذلك، ينصب تركيزنا حالياً على الاستجابة للاحتياجات الملحة لمجتمع الأعمال الدولي، ودفع التغيير المستدام لقطاع العدالة. يؤكد هذا الاستخدام الرائد لتقنية البلوك تشين في عمل المحاكم التجارية على السمعة العالمية التي يتمتع بها سوق أبوظبي العالمي ومحاكم السوق بوصفهم رواداً في إدخال عناصر الرقمنة في المجال القضائي".

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يزور فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»
«ويو بنك» و«أبوظبي العالمي» يوقعان اتفاقية شراكة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البلوك تشين
سوق أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
مقتل 6 رجال شرطة شمال غرب باكستان
عربي ودولي
مقتل 6 رجال شرطة شمال غرب باكستان
اليوم 12:30
الطفلة التي رفعت سكان العالم 8 مليارات
دنيا
الطفلة التي رفعت سكان العالم إلى 8 مليارات
اليوم 12:24
منتدى «صناعة الرياضة» في أبوظبي يبحث التحديات
الرياضي
منتدى «صناعة الرياضة» في أبوظبي يبحث التحديات
اليوم 12:22
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
الرياضي
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
اليوم 12:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©