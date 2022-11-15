محاكم «أبوظبي العالمي» تطلق خدمات تنفيذ الأحكام القضائية بـ«البلوك تشين»

شهد أسبوع أبوظبي المالي اليوم خلال فعاليات مؤتمر "فينتك أبوظبي" إعلان محاكم سوق أبوظبي العالمي عن طرح استخدام تقنية البلوك تشين في تنفيذ الأحكام القضائية في المنازعات التجارية للمرة الأولى على مستوى العالم. وقال الشوق في بيان إن طرح محاكم سوق أبوظبي العالمي لتقنية البلوك تشين سيؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكلفة للأطراف المتخاصمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم سوق أبوظبي العالمي في المنازعات التجارية. ستكون الأحكام التي تتصف بالأمان وغير القابلة للتغيير متاحة على الفور للأطراف ومحاكم الإنفاذ، عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي العالمي أو عبر واجهة برمجة التطبيقات أو مباشرة على البلوك تشين للمحاكم الأعضاء. لن تحتاج الأطراف بعد الآن إلى انتظار نسخة مصدقة من الحكم لبدء إجراءات الإنفاذ، ما يشكل تطوراً ذا تأثير ملفت على التجارة الدولية. وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: "لطالما كانت رؤيتنا تستهدف إحداث تحول كبير في تقديم الخدمات القضائية من خلال التقنيات المبتكرة. بناءً على ذلك، ينصب تركيزنا حالياً على الاستجابة للاحتياجات الملحة لمجتمع الأعمال الدولي، ودفع التغيير المستدام لقطاع العدالة. يؤكد هذا الاستخدام الرائد لتقنية البلوك تشين في عمل المحاكم التجارية على السمعة العالمية التي يتمتع بها سوق أبوظبي العالمي ومحاكم السوق بوصفهم رواداً في إدخال عناصر الرقمنة في المجال القضائي".