حشر بن مكتوم يفتتح معرضي «بايبروورلد» والهدايا ولايفستايل

دبي (الاتحاد) - افتتح الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير عام دائرة الإعلام في دبي، اليوم، الدورة 11 من معرض بايبروورلد ميدل إيست والدورة الثانية من معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، اللذين يقامان في الموقع نفسه ضمن مركز دبي التجاري العالمي. وتحدّث الشيخ خلال جولته إلى أبرز رواد القطاع، بما فيهم شركة مصنع الاتحاد للورق والهوشان عبر الخليج ومصنع كريستال آرك ومجموعة الغرير ونافيجيتور بايبر، كما زار بعض الأجنحة الوطنية من جنوب أفريقيا وألمانيا وتركيا. ويستمرّ المعرضان حتى يوم الخميس 17 نوفمبر، مع تركيز قوي على المنتجات المصنوعة من موادٍ مستدامة وصديقة للبيئة، بينما يسلّط منتدى ذا هب الضوء على أبرز المواضيع الملحّة في القطاع خلال اليوم الأول والثاني من الفعالية. ويعود منتدى ذا هاب للعام الثاني على التوالي بصفته من أبرز المنصات الرائدة على مستوى المنطقة، ليجمع خبراء القطاع مع رواد الفكر والمحللين وأهم الجهات الفاعلة في التجارة الإلكترونية والتوجهات الرقمية والمستدامة، ليناقشوا معاً مستقبل قطاع الورق ومستلزمات المكاتب والهدايا. وتطرّق سالم عابدين، مدير التجارة الإلكترونية في موانئ دبي العالمية، خلال كلمة افتتاحية ألقاها في المنتدى، إلى أحدث العوامل التي تدعم أعمال التجارة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها التجارة الإلكترونية بين الشركات باستخدام الهواتف الذكية، واستراتيجيات القنوات الشاملة التي تضمن تلبية توقعات العملاء، والتوجه المتزايد نحو الشراء من المتاجر بدلاً من استخدام الإنترنت الذي يُعرَف ب O-2-O-2-O، ومفهوم الأعمال التجارية للجميع B2E. وأوضح عابدين: «نواصل في موانئ دبي العالمية بناء منظومة مرنة وقابلة للتشغيل البيني للارتقاء بعمليات التجارة الإلكترونية وإيجاد حلول لجميع التحديات التي تواجه القطاع، مثل كميات الطلبات والمنتجات الكبيرة والأسعار المتغيرة ومواعيد التسليم القصيرة التي تضغط على سلاسل التوريد حالياً. ونثق بأنّه يمكن للشراكات والتعاون ومشاركة الأفكار إحداث فارقٍ حقيقي، وتوفر مثل هذه الفعاليات منصةً مثالية لتغيير مشهد التجارة عموماً والتجارة الإلكترونية خصيصاً في منطقتنا وفي جميع أنحاء العالم». ويستضيف المعرضان هذا العام 316 جهةً عارضة من 40 دولة بزيادة قدرها 68% مقارنةً بالعام الماضي، مع تسعة أجنحة وطنية من ألمانيا وتركيا والصين وهونغ كونغ وليتوانيا وروسيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي والمملكة المتحدة. وبالعودة إلى معرض بايبروورلد ميدل إيست، ركز الجناح الألماني هذا العام على المنتجات المستدامة، حيث أطلقت شركة هيرما، وهي مورد عالمي للملصقات المخصصة، ورقاً قابلاً لإعادة التدوير منذ عامين، وتشهد اليوم طلباً متزايداً عليه بعد تزايد وعي العملاء بأهمية حماية البيئة. ومن جهةٍ أخرى، تستعرض شركة شنايدر مجموعةً جديدة من أقلام التظليل، بما فيها توينماركر القابل لإعادة التعبئة والمصنوع بنسبة 92% من البلاستيك المعاد تدويره، ما يقلّل بنسبة 79% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالبلاستيك العادي.