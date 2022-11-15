«ويو بنك» و«أبوظبي العالمي» يوقعان اتفاقية شراكة

أبرمت المنصة المالية Wio Bank، اتفاقية شراكة مع سوق أبوظبي العالمي، لتعزيز الجهود الجماعية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتوفر الخدمات المصرفية الرئيسية لهم بسرعة وكفاءة. وستعمل منصة Wio Bank عبر هذه الشراكة على توفير تطبيق Wio Business للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة مع سوق أبوظبي العالمي، وتزويدهم بخاصية تقديم الطلبات السريعة، بالإضافة إلى عدد كبير من المزايا التي تتضمن فتح حساب من دون حد أدنى للرصيد مع فترة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد، وبطاقة خصم ودفتر شيكات مجانيين، وبطاقات خصم افتراضية، وميزات إعداد الفواتير، إلى جانب التمتع بأحد أفضل أسعار صرف العملات الأجنبية للتحويلات الدولية الصادرة والواردة. وتشمل مميزات هذه الشراكة تكامل واجهة برمجة التطبيقات بين كلا الطرفين، حيث لا يتعين على العملاء تحميل أي مستندات خاصة بالشركة، مثل الرخصة التجارية أو مذكرة التأسيس أو جواز سفر المساهمين، أو أية تفاصيل أخرى حول الشركة للتحقق منها، مما يجعل رحلة العميل سلسة وأكثر كفاءة. وقالت منى وليد، رئيس قسم الموارد البشرية ورئيس الشراكات الاستراتيجية في Wio Bank : «نسعى في Wio جاهدين لتقديم أقصى درجات الراحة لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على تسريع نمو أعمالهم..ونقوم بذلك من خلال التعاون مع شركاء يشاركوننا هذا الفكر والالتزام بتحقيق رؤية الحكومة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقفون جنباً إلى جنب مع عملائنا..وسيعزز تعاوننا مع سوق أبوظبي العالمي من جهودنا لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة إلى الخدمات المالية بسلاسة ويدعم رحلة نموهم». ومن جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا أن نتعاون مع منصة Wio Bank، منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة في أبوظبي، لتعزيز نمو منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة التطور في الدولة، ودعم أنشطة الخدمات المالية بشكل أكبر..وتعد هذه الاتفاقية امتداداً لالتزامنا المستمر بتعزيز مكانة العاصمة كمركز عالمي للخدمات المالية، وفي الوقت ذاته تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد محركاً أساسياً لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة..ونتطلع قدماً للعمل مع Wio Bank من خلال هذه الشراكة والمساهمة في نمو اقتصاد أبوظبي». وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي: «يسر سوق أبوظبي العالمي أن يعقد هذه الشراكة مع منصة Wio، لدعم وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الخدمات المالية، عبر حلول التمويل المباشر وغير المباشر والخدمات الرقمية..تعتبر هذه الاتفاقية امتدادًا لالتزامنا المستمر لتنمية القطاع المالي في إمارة أبوظبي، تماشياً مع استراتيجية سوق أبوظبي العالمي لاستقطاب أفضل المؤسسات والممارسات والحلول المالية إضافةً إلى استقطاب الكفاءات». ويدعم سوق أبوظبي العالمي حالياً أكثر من 330 شركة صغيرة ومتوسطة في القطاعات الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا النقية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا القانونية، وتكنولوجيا الأغذية، وتكنولوجيا السياحة، وتكنولوجيا التأمين التي ستتمكن من الوصول إلى تطبيق Wio Business من خلال هذه الشراكة.