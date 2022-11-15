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الاقتصادي

1.4 مليار درهم تداولات صناديق الاستثمار في «سوق أبوظبي»

مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية
15 نوفمبر 2022 16:10

 تجاوزت قيمة التداولات في صناديق الاستثمار المتداولة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 1.4 مليار درهم منذ بداية العام، مما يجعلها الصناديق الأعلى سيولة مقارنة بالأسواق العربية المماثلة. دعم هذا النموَ منذ بداية العام في قيمة تداولات سوق صناديق الاستثمار المتداولة لدى السوق، ارتفاع عدد صفقات التداول التي تجاوزت 11.400 ألف صفقة تداول لـ 227 مليون وحدة من وحدات الصناديق. ومنذ إدراج أول صناديق الاستثمار المتداولة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية في أغسطس 2020، بات السوق يضم 7 صناديق من هذا النوع، بالإضافة إلى الصندوق الثامن «شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15» والذي سيتم إدراجه في 24 نوفمبر. وفي إطار سعيه لتلبية الطلب المتزايد على استراتيجيات الاستثمار غير النشط ودعم سوق المشتقات المالية، أبرم سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام شراكة مع شركة «فوتسي راسل» لتطوير مجموعة من المؤشرات، بما في ذلك إطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي – سوق نمو (فادجمي) في الربع الثالث. ويختار مؤشر فاداكس15، الذي تم إطلاقه في مارس 2022، الشركات بناءً على القيمة السوقية المعدلة حسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول ومتوسط قيمة التداولات اليومية. وفي يونيو، طرح سوق أبوظبي للأوراق المالية العقود المستقبلية لمؤشر «فاداكس 15» بغية تزويد المستثمرين بأدوات جديدة لتعزيز إدارة المخاطر خلال الأوقات التي يمكن أن تشهد تقلبات في الأسواق. وتجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً حاجز الـ 2.5 تريليون درهم، فيما تخطى مؤشره المرجعي العام، «فاداكس 15»، حاجز الـ 10.500 نقطة لأول مرة في تاريخ السوق.وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن بلوغ هذا الإنجاز الجديد يؤكد نجاح استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية في تنويع مجموعة المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين فيه. كما ونلتزم بتعزيز كفاءة عمل بيئة السوق ودفع عجلة نموه المستدام. ويشكل سوق صناديق الاستثمار المتداولة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية خير دليل على التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا وترسيخ مكانتنا كسوق مفضل للمصدرين والمستثمرين في آنٍ معاً».

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