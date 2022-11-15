«تيكوم» تعلن عن توزيع أرباح نقدية مرحلية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم عن موافقة مساهميها على توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم (4 فلوس للسهم الواحد) وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول للمجموعة منذ إدراجها في سوق دبي المالي بتاريخ 5 يوليو 2022.وتتماشى توزيعات الأرباح النقدية هذه مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنت عنها المجموعة سابقاً في نشرة اكتتابها، والتي تنص على توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 800 مليون درهم على المساهمين على شكل دفعات نصف سنوية حتى أكتوبر 2025. وتخضع جميع القرارات المتعلقة بتوزيعات الأرباح النقدية المستقبلية لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تيكوم»، إن المجموعة تواصل أداءها القوي منذ بداية العام، انسجاماً مع الارتفاع الملحوظ في مستوى الطلب بسوق العقارات التجارية والصناعية في إمارة دبي، ما يعكس الازدهار الاقتصادي بالدولة المدعوم بالاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مسيرة النمو والتميز وتسهيل مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تقوم مجموعة تيكوم بتوزيع أرباح نقدية كما يلي: 200 مليون درهم لشهر أكتوبر 2022، و200 مليون درهم في أبريل 2023، و400 مليون درهم في أكتوبر وأبريل 2024، و400 مليون درهم في أبريل وأكتوبر 2025.