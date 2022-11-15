الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي من حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1779.94 دولار للأوقية بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس.
كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1783.50 دولار.
وتراجع الدولار 0.6 بالمئة ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.19 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو. وزاد سعر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1031.63 دولار، كما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2046.34 دولار.